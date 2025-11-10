Fortaleza aumenta risco de rebaixamento na Série A; veja cenário e pontuação
O time cearense terminou a 33ª rodada na vice-lanterna
O Fortaleza aumentou as chances de rebaixamento restando apenas cinco jogos para o fim da Série A de 2025. Com o empate com o Grêmio em 2 a 2, neste domingo (9), na Arena Castelão, o Leão seguiu na vice-lanterna, com 30 pontos, e perdeu nova oportunidade de diminuir a distância para sair do Z-4.
O primeiro fora da zona é o Vitória-BA, com 35. Logo, a diferença permanece em cinco, mas com menos partidas (7) para conseguir pontuação necessária para escapar do rebaixamento no Brasileirão. E esse foi exatamente o mesmo cenário com os empates contra Santos e Ceará, frustrando mais a torcida.
Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance de queda para a Série B está em 92,6%, menor somente que o Sport (100%).
No entanto, a pontuação para a permanência está em 42 pontos, menor que a média histórica de 45.
O que o Fortaleza precisa para evitar o rebaixamento?
Para atingir a pontuação atual prevista para evitar o rebaixamento (42), o Fortaleza precisa somar mais 12. Deste modo, com seis partidas, precisaria conquistar mais quatro vitórias. Logo, nesse cálculo, pode perder apenas mais duas vezes até o fim do Brasileirão, uma missão dificílima.
Os últimos duelos são contra: Atlético-MG (F), Bahia (F), Bragantino (F), Atlético-MG (C), Corinthians (C) e Botafogo (F). No momento, a equipe acumula invencibilidade de quatro partidas, com uma vitória diante do Flamengo, além dos empates em sequência para Santos, Ceará Grêmio.
Logo, é fato que o time evoluiu sob o comando do argentino Martín Palermo, com maior ganho de moral, mas essa reação pode ainda não ser suficiente sem um lastro de aproveitamento de vitórias. Cada rodada vira final e tem mais uma quarta-feira (12): contra o Atlético-MG, às 20h30, na Arena MRV.
Pontuação para evitar o rebaixamento na Série A de 2025
- 45 pontos (0,3% chance de queda): + 5 vitórias
- 44 pontos (2,9% chance de queda): + 4 vitórias e 2 empates
- 43 pontos (11,5% chance de queda): + 4 vitórias e 1 empate
- 42 pontos (29% chance de queda): + 4 vitórias
Jogos do Fortaleza até o fim da Série A de 2025
- 12.11 - Atlético-MG x Fortaleza | Arena MRV, às 20h30 (rodada atrasada)
- 20.11 - Bahia x Fortaleza | Arena Fonte Nova, às 18h
- 26.11 - Bragantino x Fortaleza | Cícero de Souza Marques, às 19h
- 30.11 - Fortaleza x Atlético-MG | Arena Castelão, às 18h30
- 03.12 - Fortaleza x Corinthians | data, horário e local a definir
- 07.12 - Botafogo x Fortaleza | data, horário e local a definir