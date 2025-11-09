Fortaleza x Grêmio: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Passado mais um empate com gosto amargo no Clássico-Rei, o foco do Fortaleza é a partida contra o Grêmio, válida pela 32ª rodada do Brasileirão. A promessa é de um bom público na Arena Castelão, neste domingo (9), a partir das 20h30, já que há uma promoção de ingressos com os valores a partir de R$10 reais.

O Tricolor de Aço viu os três pontos irem embora no final do jogo contra o Ceará, terminando a rodada na vice-lanterna, com 29 pontos. No sábado (8), um novo resultado jogou ainda mais pressão ao Leão. O Juventude venceu o Vasco e abriu três pontos de vantagem. Com isso, mesmo há três jogos sem perder, com uma vitória e dois empates, o Leão quer rugir alto e vencer o Grêmio a todo custo, para diminuir a distância de pontos do Juventude, Santos e Vitória, primeira equipe fora da zona, com 34 pontos.

Já o Imortal tem 39 pontos e está em 14º lugar. A equipe está ha dois jogos sem vencer. Na última rodada, perdeu para o Cruzeiro em casa por 1 a 0. Como visitante, foi batido pelo Corinthians por 2 a 0. Os resultados fizeram com que a equipe caísse três posições, o que traz uma preocupação para o grupo.

FORTALEZA X GRÊMIO: ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida exclusivamente pelo Premiere (pay-per-view).

PALPITES PARA FORTALEZA X GRÊMIO

RETROSPECTO ENTRE FORTALEZA X GRÊMIO

Fortaleza e Grêmio já se enfrentaram em 23 jogos, com 13 vitórias da equipe gaúcha, quatro tentos do Laion e seis empates.

Com o mando de campo do Tricolor de Aço, são 12 partidas, com o Grêmio levando a melhor em cinco oportunidades, o Fortaleza vencendo quatro vezes e cinco empates.

No primeiro turno, o duelo foi favorável para o Imortal, que venceu por 2 a 1, no dia 29 de julho, na Arena do Grêmio. O duelo era da 14ª rodada da competição e estava atrasado, na época. Os dois gols gremistas foram conversões de pênaltis, ocasionados por falhas do goleiro Magrão, do Fortaleza.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

Martín Palermo vai contar com o retorno de Pochettino, que cumpriu suspensão após sofrer o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Santos.

No departamento médico, o último boletim tinha cinco atletas, que são o goleiro João Ricardo (em recuperação após cirurgia no ombro direito); o zagueiro Marcelo Benevenuto (edema no músculo posterior da coxa direita); o volante Rodrigo (estiramento ligamentar no joelho esquerdo); e os atacantes Allanzinho (edema no músculo adutor da coxa direita) e Marinho (entorse no tornozelo esquerdo).

Legenda: Adam Bareiro, durante comemoração no gol marcado contra o Ceará Foto: Kid Júnior/SVM

Palermo sabe que vencer a todo custo é o mais importante, considerando que faltam mais sete jogos para encerrar a temporada, principalmente por uma sequência de duelos fora de casa. “Para consolidar essa virada e validar o resultado, não há outra opção a não ser vencer no próximo domingo em casa, sabendo que há uma série de jogos fora de casa pela frente. Portanto, acredito que fechar esse ciclo de resultados positivos significa conquistar mais três pontos no próximo domingo”, pontuou.

O treinador argentino também convoca o torcedor tricolor. O apoio nas arquibancadas também pode ser crucial para a motivação do elenco. “Precisamos que ela [a torcida] continue crescendo, vendo que o time está em ascensão e tem mostrado evolução. Precisamos que eles estejam conosco no próximo domingo", reforçou o treinador.

COMO CHEGA O GRÊMIO?

Para o duelo, o técnico Mano Menezes está suspenso e é o principal desfalque da partida. Ele sofreu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Cruzeiro, por reclamação. Quem vai comandar a equipe à beira do campo é o auxiliar técnico Sidnei Lobo.

Suspenso também por cartão, o atacante Pavon estará de fora do duelo. No departamento médico, o atacante Cristian Olivera sofreu uma lesão no tornozelo e desfalca a equipe.

A equipe realizou um último treinamento no sábado (8), antes de embarcar para a capital cearense. Há chances de atletas serem poupados, como Amuzu e Dodi, que podem ser substituídos por Monsalve, na ponta esquerda do ataque e Cuellar, entrar como volante.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES DE FORTALEZA X GRÊMIO