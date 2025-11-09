Fortaleza tem três suspensos para o jogo contra o Atlético-MG na quarta-feira
Tricolor de Aço faz jogo atrasado na quarta-feira, fora de casa, pela Série A
Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 23:19)
O Fortaleza terá 3 desfalques para enfrentar o Atlético-MG, na quarta-feira (12), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 20h30, em jogo atrasado da 16ª rodada da Série A.
São desfalques por suspensão após a partida em 2x2 com o Grêmio no Castelão: o zagueiro Britez e o atacante Bareiro receberam o 3º cartão amarelo, além do meia Matheus Pereira, que foi expulso.
Assim, o técnico Martín Palermo precisará mudar defesa, meio e ataque para enfrentar o Galo.
Na tabela
O Leão do Pici está em 19º com 30 pontos, 5 do Vitória, primeiro time fora do Z4. O time baiano tem um jogo a mais, e o time cearense igualará em número de jogos após o duelo com o Galo.
Assuntos Relacionados