Fortaleza tem três suspensos para o jogo contra o Atlético-MG na quarta-feira

O Fortaleza terá 3 desfalques para enfrentar o Atlético-MG, na quarta-feira (12), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 20h30, em jogo atrasado da 16ª rodada da Série A.

São desfalques por suspensão após a partida em 2x2 com o Grêmio no Castelão: o zagueiro Britez e o atacante Bareiro receberam o 3º cartão amarelo, além do meia Matheus Pereira, que foi expulso.

Assim, o técnico Martín Palermo precisará mudar defesa, meio e ataque para enfrentar o Galo.

Na tabela

O Leão do Pici está em 19º com 30 pontos, 5 do Vitória, primeiro time fora do Z4. O time baiano tem um jogo a mais, e o time cearense igualará em número de jogos após o duelo com o Galo.