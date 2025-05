Árbitro Wagner do Nascimento Magalhães apita Fortaleza x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (CBF-RJ) foi escalado para apitar o duelo entre Fortaleza e São Paulo nesta sexta-feira (2), no MorumBis, às 21h30, o duelo é válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Marco Aurélio Augusto Fazekas (VAR-FIFA) foi escalado para ser o árbitro de vídeo (VAR).

Wagner será auxiliado pelos bandeirinhas Maira Mastella Moreira (FIFA) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG).

O jogo terá a transmissão no canal do YouTube do Jogada e na rádio da Verdinha 92.5.

CONFIRA O QUADRO COMPLETO DA ARBITRAGEM PARA O CONFRONTO:

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Árbitro Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)

Arbitro Assistente 2: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

Quarto Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assessor: Marcio Eustaquio Sousa Santiago (MG)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

AVAR: Frederico Soares Vilarinho (MG)

AVAR2: Philip Georg Bennett (RJ)

Observador de VAR: Alicio Pena Junior (MG)

Quality manager: Bernardo Campos Martins (SP)

* Sob supervisão de Vladimir Marques