Fortaleza x América-MG na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Fortaleza e América-MG se enfrentam nesta terça-feira (16) na Série B do Brasileirão 2026, em partida válida pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20h, no estádio Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

O Fortaleza vem de uma vitória fora de casa contra o Náutico, na 12ª rodada, pelo placar de 1 a 0. O Tricolor é o 4º colocado na classificação da Série B, com 21 pontos conquistados em 12 jogos. O time comandado por Thiago Carpini pode ganhar uma posição em caso de vitória.

O América-MG vem de uma sequência de três derrotas consecutivas e é o único time que ainda não venceu na Série B. A equipe que tem Umberto Louzer como treinador soma apenas 3 pontos em 12 jogos disputados e é o lanterna da competição.

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Como chegam os times

Consolidado no G-6 há oito rodadas e com mais uma garantida, o Fortaleza vai tentar mais uma vitória para ultrapassar o Sport e assumir a 3ª posição na classificação. A equipe de Carpini vem embalada após bater o Náutico nos Aflitos, em confronto direto, na rodada passada, e ainda contou com uma semana completa sem partidas para descansar e se preparar para receber o América-MG.

O Tricolor tem baixas importantes para a partida. O centroavante argentino Juan Miritello foi expulso no banco de reservas contra o Náutico e terá que cumprir a suspensão automática. Outro que também fica de fora por ter levado cartão vermelho na rodada passada é o polivalente Rodriguinho. Também suspenso por cartões, porém pela sequência de três amarelos, está o zagueiro Britez.

No departamento médico estão os atletas Tomás Cardona e Matheus Rosseto, que completam a lista de desfalques. Quem também não estará no banco de reservas é o auxiliar técnico de Carpini, Estephano Djian, que foi expulso na partida passada.

Em contrapartida, Carpini contará com o retorno de um meio-campista que é considerado titular. Pierre cumpriu os quatro jogos de suspensão impostos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por conta da expulsão contra o Avaí, na 8ª rodada, e está novamente à disposição.

O Tricolor vem de quatro vitórias consecutivas em casa na Série B e vai tentar manter a invencibilidade como mandante no certame, diante de um público antecipado de mais de 9 mil torcedores.

Pelo lado do América-MG, o técnico Umberto Louzer vai para a segunda partida à frente do Coelho e busca a primeira vitória dos mineiros na Série B. A equipe está na lanterna da Série B, tendo conquistado apenas 3 de 36 pontos disputados.

Para encarar o Fortaleza, o América-MG tem um reforço. O volante paraguaio Jorge Jiménez foi regularizado e pode fazer a estreia no Castelão. Ele foi contratado como agente livre, após conseguir uma rescisão com o Amazonas na Justiça do Trabalho.

As baixas do Coelho ficam por conta do goleiro Cássio Meneses e Cássio e do meia Eduardo Person, ambos lesionados. Além disso, em meio a mudanças com a Série B em andamento, a equipe mineira cofnirmou as saídas de Nathan, Paulinho, Thauan, Jhonatan, Wesley, Yarlen e Samuel.

Prováveis Escalações:

Fortaleza: João Ricardo; Luan Freitas, Ronald, Gazal; Mucuri, Sasha, Rodrigo, Pochettino, Gabriel Fuentes; Vitinho, Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini

América-MG: Gustavo; Léo Alaba, Rafa Barcelos, Ricardo Silva e Dalbert; Alê, Felipe Amaral, Segovinha; Gabriel Barros, Everton Brito, Mastriani. Técnico: Umberto Louzer

FORTALEZA X AMÉRICA-MG | FICHA TÉCNICA

Competição: 13ª rodada da Série B do Brasileirão

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 16/06/2026 (terça-feira)

Horário: 20h (de Brasília)