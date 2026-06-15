Uruguai empata e Sul-Americanos mantém jejum de vitórias na Copa do Mundo após 4º jogo

As seleções Sul-Americanas continuam sem vencer na Copa do Mundo 2026. O Uruguai foi a 4ª seleção do continente a entrar em campo e tropeçar. A equipe celeste ficou no 1x1 com a Arábia Saudita, em Miami, nos Estados Unidos pelo Grupo H.

Resultados ruins

Outras três seleções Sul-Americanas já havia estreado e não conseguiram vencer. O Paraguai foi goleado pelos Estados Unidos por 4x1, o Brasil empatou com Marrocos em 1x1 e o Equador perdeu para a Costa do Marfim por 1x0.

Quem falta estrear

Duas seleções do continente ainda faltam estrear: A atual campeã, a Argentina, joga nesta terça-feira (16), às 22, contra a Argélia, em Kansas City, pelo Grupo J.

A última Sul-Americana a entrar em campo será a Colômbia, que joga na quarta-feira (17), às 23 horas, contra o Uzbequistão, pelo Grupo K.