Quem é Wataru Endo? Capitão do Japão é homenageado na Copa do Mundo após corte por lesão

O Japão lutou e conseguiu empatar diante da Holanda na estreia das equipes na Copa do Mundo de 2026. As equipes ficaram no 2 a 2 no Estádio de Dallas, neste domingo (14). Além do jogo disputado, o duelo também ficou marcado por uma homenagem em campo. Os japoneses exibiram a camisa de Wataru Endo, jogador do Liverpool e capitão da seleção, que foi cortado após uma lesão.

Após a partida, os jogadores da seleção se reuniram e exibiram a camisa do atleta. A cena repercutiu nas redes sociais. O Japão anunciou o corte do atleta na última quinta-feira por causa de uma lesão, que não foi detalhada. Em seguida, o atleta, um dos grandes destaques da equipe, anunciou a aposentadoria da seleção. Shuto Machino, do Borussia Mönchengladbach, preencheu a vaga do volante.

"Desde que me machuquei, fiz tudo o que estava ao meu alcance, então não tenho nenhum arrependimento. Claro que há a frustração de não poder participar desta Copa do Mundo. Porém, mais do que isso, sinto orgulho por ter liderado este time como capitão desde depois da Copa do Catar e crescido junto com ele até o ponto em que o objetivo de "vencer a Copa do Mundo" se tornou algo que todos podemos dizer naturalmente", afirmou o atleta.

"O time atual é realmente maravilhoso. Acho que eles vão superar qualquer adversidade e nos mostrar paisagens que ainda não vimos. Com esta convocação, decidi me aposentar da seleção. Então, de agora em diante, vou apoiar a seleção japonesa como um simples torcedor. O momento em que a seleção japonesa vencer a Copa do Mundo certamente virá no futuro", completou.

O Japão é vice-líder do Grupo F com um ponto somado. A equipe volta a campo no domingo (21), quando enfrenta a Tunísia no Estádio El Gigante de Acero.