Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta terça (16/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta terça-feira (16).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (16):

Grupo I

França x Senegal

Local: Nova Jersey

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Grupo I

Iraque x Noruega

Local: Boston

Horário: 19h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV

Grupo J

Argentina x Argélia

Local: Kansas City

Horário: 22h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV

Grupo J

Áustria x Jordânia

Local: Santa Clara

Horário: 1h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv