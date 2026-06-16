Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta terça (16/06): onde assistir e horário

Confira agenda de jogos e onde assistir as partidas desta terça-feira (16).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
16 de Junho de 2026 - 06:00
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Legenda: França estreia na Copa contra Senegal.
Foto: FRANCK FIFE / AFP
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Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta terça-feira (16).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (16):

Grupo I

França x Senegal
Local:  Nova Jersey 
Horário: 16h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Grupo I

Iraque x Noruega
Local: Boston
Horário: 19h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV

Grupo J

Argentina x Argélia
Local: Kansas City
Horário: 22h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV

Grupo J

Áustria x Jordânia
Local: Santa Clara
Horário: 1h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv

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