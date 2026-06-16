Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta terça (16/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta terça-feira (16).
O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.
A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.
Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (16):
Grupo I
França x Senegal
Local: Nova Jersey
Horário: 16h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
Grupo I
Iraque x Noruega
Local: Boston
Horário: 19h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV
Grupo J
Argentina x Argélia
Local: Kansas City
Horário: 22h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV
Grupo J
Áustria x Jordânia
Local: Santa Clara
Horário: 1h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv