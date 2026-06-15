Presidente da CBF teria usado verbas da entidade para custear viagens de mulheres, diz portal

Samir Xaud virou alvo de denúncia após viagem aos Estados Unidos ter custo direcionado à Confederação Brasileira de Futebol.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
15 de Junho de 2026 - 16:07
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Legenda: Samir Xaud foi eleito o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no dia 25 de maio de 2025.
Foto: Rafael Ribeiro/CBF.
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O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teria utilizado recursos da entidade em viagens internacionais de mulheres próximas a ele, segundo informações do portal Leo Dias. A publicação aponta que o dirigente teria hospedado a empresária Camila Cristina Andrade, de Roraima, em uma reserva vinculada a ele na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Samir Xaud está em território norte-americano para acompanhar o Brasil na Copa do Mundo. Camila foi vista ao lado dele em um jantar no último dia 3 de junho, em Manhattan, e esteve hospedada do dia 2 ao dia 10 de junho no Hyatt Regency Grand Central, com um custo total de R$ 59.424,81. 

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Ainda segundo Leo Dias, Samir saiu brevemente de Nova York rumo a Fortaleza, no Brasil, onde acompanhou a Seleção feminina no dia 8 de junho, em jogo na Arena Castelão. Logo em seguida, viajou para Cidade do México e, por lá, acompanhou a abertura da Copa do Mundo no dia 11 de junho e ainda encontrou a esposa, Natalia, com quem vive matrimônio há 20 anos.

Outros casos recentes

A publicação ainda explica que as viagens internacionais associadas à agenda de Samir na CBF já incluíram mulheres diferentes em outras ocasiões. Em dezembro de 2025, por exemplo, ele teria custeado a ida da influenciadora digital Tamires Fernandes Barcellos para Doha, no Catar, onde ocorreu a final do Mundial Interclubes.

A reserva de Tamires custou R$ 17.424, referente ao período entre os dias 15 e 19 de dezembro no The Ritz-Carlton Doha. Todo o valor teria sido direcionado à CBF. No Catar, a mulher ainda teria tido acesso a um dos camarotes da Área Vip do evento.

Até o momento, segundo o portal Leo Dias, a CBF não confirmou os custos apresentados pela reportagem. A entidade solicitou prazo até as 13h da terça-feira (16) para levantar dados internos sobre as informações divulgadas.

Samir Xaud, eleito presidente da CBF no dia 25 de maio de 2025, ainda não se pronunciou oficialmente. A reportagem explicou que, após contato, a conta de hotel em Nova York, nos Estados Unidos, citada pelo levantamento, foi paga pelo presidente. 

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