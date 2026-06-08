Sem previsão de retorno, CBF fala em ‘boa evolução’ de Neymar

Neymar voltou a passar por exames nesta segunda-feira (8), como parte do processo de recuperação da lesão sofrida na panturrilha direita. A contusão é de grau 2 e vem atrapalhando o retorno do atleta aos gramados.

Sem ainda treinar com bola, o camisa 10 passa por um processo de fisioterapia e segue focado na recuperação para ajudar a Seleção Brasileira na disputa da Copa do Mundo.

Por meio de nota, a CBF falou em “boa evolução” do quadro clínico do atleta. Existe otimismo nos bastidores para o retorno do jogador aos trabalhos no gramado ao lado dos companheiros.

O atleta Neymar foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira, afirmou a CBF em nota.

Ainda não existe uma estimativa para o retorno de Neymar. O atacante segue trabalhando para tentar reunir condições de atuar ainda na primeira fase da competição, a começar pela estreia contra Marrocos, no sábado (13), às 19h, em Nova Jersey.