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Ancelotti espera contar com Neymar em treinos da Seleção Brasileira já na próxima semana

Atacante vai fazer novo exame na segunda-feira antes de iniciar os treinos

Escrito por
Vladimir Marques vldaimir.marques@svm.com.brr
(Atualizado às 17:52)
Jogada
Legenda: Neymar está em tratamento de lesão na panturrilha e vive expectativa de iniciar treinos com a Seleção.
Foto: CBF

O técnico Carlo Ancelotti espera contar com o atacante Neymar nos treinos da Seleção Brasileira já na semana que vem. O treinador afirmou que o camisa 10 vem evoluindo no tratamento na panturrilha e fará exame no sábado (6).

Caso o resultado do exame seja positivo, o treinador já deve contar com o jogador nos treinamentos.[

citacao tipo="aspas" autor="Carlo Ancelotti" descricao="Técnico da Seleção Brasileira" ] Acho que é bastante clara. Está fazendo um ótimo trabalho individual. Creio que amanhã vai fazer uma ressonância e se tudo estiver bem, poderá treinar com o grupo na próxima semana".[/citacao]

Fora de amistoso

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 contra o Marrocos, mas faz amistoso contra o Egito neste sábado (6), ás 19 horas, em Huntington Bank Field Stadium, em Cleveland. 

Neymar não viajou para o amistoso e ficou tratando da lesão com a fisioterapia no CT que a Seleção Brasileira treina nos Estados Unidos.

A expectativa da estreia de Neymar é na 2ª rodada, contra o Haiti.

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