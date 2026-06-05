Ancelotti espera contar com Neymar em treinos da Seleção Brasileira já na próxima semana
Atacante vai fazer novo exame na segunda-feira antes de iniciar os treinos
O técnico Carlo Ancelotti espera contar com o atacante Neymar nos treinos da Seleção Brasileira já na semana que vem. O treinador afirmou que o camisa 10 vem evoluindo no tratamento na panturrilha e fará exame no sábado (6).
Caso o resultado do exame seja positivo, o treinador já deve contar com o jogador nos treinamentos.[
citacao tipo="aspas" autor="Carlo Ancelotti" descricao="Técnico da Seleção Brasileira" ] Acho que é bastante clara. Está fazendo um ótimo trabalho individual. Creio que amanhã vai fazer uma ressonância e se tudo estiver bem, poderá treinar com o grupo na próxima semana".[/citacao]
Fora de amistoso
O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 contra o Marrocos, mas faz amistoso contra o Egito neste sábado (6), ás 19 horas, em Huntington Bank Field Stadium, em Cleveland.
Neymar não viajou para o amistoso e ficou tratando da lesão com a fisioterapia no CT que a Seleção Brasileira treina nos Estados Unidos.
A expectativa da estreia de Neymar é na 2ª rodada, contra o Haiti.