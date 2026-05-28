Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CBF mantém Neymar na lista da Copa do Mundo e aguarda recuperação do atleta

Entidade aguarda que o atleta se recupere até o dia 12 de junho, antes da estreia no Mundial

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:01)
Jogada
Legenda: Neymar, atacante da Seleção.
Foto: A.RICARDO / Shutterstock.com

Neymar seguirá no grupo que vai disputar a Copa do Mundo pelo Brasil. A CBF decidiu pela permanência do camisa 10 após muitas discussões nos últimos dois dias, na Granja Comary. O atacante do Peixe foi diagnosticado com uma lesão grau dois na panturrilha direita. Ele não será cortado nesse momento inicial, pois a entidade entende que ele pode colaborar a partir da primeira fase do Mundial. A informação é do ge.

O atleta terá 15 dias para se recuperar e provar que terá condições físicas para seguir no grupo. O prazo confere com a data limite para a troca de convocados, que é 12 de junho. Um dia antes da estreia da Seleção diante de Marrocos. 

A lista final será entregue no dia 1º de junho. Ela só pode ser modificada em casos de lesão ou alguma doença grave do jogador. A delegação com 23 jogadores se apresentou nesta quarta-feira, na Granja Comary. 

Rodrigo Lasmar, chefe do departamento médico da CBF, ressalta que o prazo começa a contar a partir desta quinta-feira. Assim, o atleta poderia até ficar a disposição para a partida de estreia, mas isso só deve ocorrer somente na partida contra o Haiti, dia 19 de junho. 

Veja também

teaser image
Jogada

CBF confirma lesão grau 2 em Neymar; jogador agora é dúvida para a Copa do Mundo

teaser image
Jogada

Seleção brasileira se apresenta na Granja Comary com 23 dos 26 jogadores convocados

Assuntos Relacionados
jogador

Jogada

CBF mantém Neymar na lista da Copa do Mundo e aguarda recuperação do atleta

Entidade aguarda que o atleta se recupere até o dia 12 de junho, antes da estreia no Mundial

Redação Há 55 minutos
Filipe Luís

Jogada

Filipe Luís acerta com Monaco e será técnico do time francês até 2028, segundo jornalista

O ex-jogador começou a carreira como treinador nas categorias de base do Flamengo antes de assumir a equipe principal

Liuê Góis 28 de Maio de 2026

Jogada

Afastado por Mozart, Vina sofre lesão e ficará até cinco semanas fora

Meio-campista não deve mais atuar pelo Ceará no restante da temporada

Redação 28 de Maio de 2026
Padre

Jogada

'Até Jesus era Leão. Leão de Judá. Toma, Ceará!', brinca padre cearense em missa

Viralizou vídeo de padre torcedor do Fortaleza fazendo piada com torcedores do Ceará, em missa na capital cearense

Redação 28 de Maio de 2026
VÍDEO

Jogada

Ceará negocia contratação do lateral-direito Bryan Borges, da Ponte Preta

Jogador também atua como ponta-direita

Daniel Farias 28 de Maio de 2026
Thiago Carpini em ação pelo Fortaleza

Jogada

Carpini revela mágoa por críticas no início no Fortaleza e fala em favoritismo: 'todo do Vitória'

O técnico concedeu coletiva após a vitória contra o Sport

Alexandre Mota 28 de Maio de 2026