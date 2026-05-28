CBF mantém Neymar na lista da Copa do Mundo e aguarda recuperação do atleta

Neymar seguirá no grupo que vai disputar a Copa do Mundo pelo Brasil. A CBF decidiu pela permanência do camisa 10 após muitas discussões nos últimos dois dias, na Granja Comary. O atacante do Peixe foi diagnosticado com uma lesão grau dois na panturrilha direita. Ele não será cortado nesse momento inicial, pois a entidade entende que ele pode colaborar a partir da primeira fase do Mundial. A informação é do ge.

O atleta terá 15 dias para se recuperar e provar que terá condições físicas para seguir no grupo. O prazo confere com a data limite para a troca de convocados, que é 12 de junho. Um dia antes da estreia da Seleção diante de Marrocos.

A lista final será entregue no dia 1º de junho. Ela só pode ser modificada em casos de lesão ou alguma doença grave do jogador. A delegação com 23 jogadores se apresentou nesta quarta-feira, na Granja Comary.

Rodrigo Lasmar, chefe do departamento médico da CBF, ressalta que o prazo começa a contar a partir desta quinta-feira. Assim, o atleta poderia até ficar a disposição para a partida de estreia, mas isso só deve ocorrer somente na partida contra o Haiti, dia 19 de junho.