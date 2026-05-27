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Seleção brasileira se apresenta na Granja Comary com 23 dos 26 jogadores convocados

As ausências são Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, do Arsenal, e Marquinhos, do PSG, que disputam a final da Champions League

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:25)
Jogada

Ao todo, 23 dos 26 jogadores convocados para a seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo de 2026 já estão na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para o início da preparação para o torneio.

Destaque para a presença de Neymar, o jogador mais festejado na ocasião da convocação da seleção, no último dia 18. O atacante chegou ao CT da Seleção Brasileira em seu helicóptero particular.

Dos 26 convocados, as únicas ausências são Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, do Arsenal, e Marquinhos, do PSG, que disputam no próximo sábado (30) a final da Liga dos Campeões da Europa.

A Seleção fará mais dois amistosos antes da estreia na Copa do Mundo, contra Panamá e Egito
Legenda: A Seleção fará mais dois amistosos antes da estreia na Copa do Mundo, contra Panamá e Egito
Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Amistosos de preparação

A Seleção fará mais dois amistosos antes da estreia na Copa do Mundo, contra o Panamá, no próximo domingo (31), no Maracanã, no Rio de Janeiro, e contra o Egito, no dia 6, em Cleveland, nos EUA.

A viagem para Nova Jersey, onde será a base da seleção brasileira durante a Copa do Mundo, está marcada para a próxima segunda-feira (1).

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