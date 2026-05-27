Brasil inicia preparação para a Copa do Mundo nesta quarta-feira (27); confira detalhes
Seleção realiza primeiros treinamentos e último jogo em território brasileiro antes do Mundial
Com o sonho da conquista da sexta estrela, a Seleção Brasileira se apresenta nesta quarta-feira (27) para a sequência de treinamentos visando a Copa do Mundo de 2026. Antes de viajar aos Estados Unidos, a equipe comandada por Carlo Ancelotti fará sua despedida do território brasileiro em amistoso contra o Panamá.
O início da preparação acontece entre os dias 27 e 30 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O local servirá como primeira base da Seleção antes da viagem para Nova Jersey (EUA), onde a delegação ficará hospedada no hotel The Ridge e realizará treinamentos no CT Columbia Park.
Dos 26 convocados, 23 são esperados nesta primeira apresentação. Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, do Arsenal, além de Marquinhos, do PSG, não participarão do início das atividades por conta da final da Liga dos Campeões. A decisão acontece no dia 30 de maio, às 13h, na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria.
Despedida do Brasil
Já em clima de Copa do Mundo, o Brasil enfrenta o Panamá no domingo (31), no Maracanã, às 18h30. A partida será a última da Seleção em território brasileiro antes da viagem para os Estados Unidos.
Já em solo norte-americano, o time brasileiro encara o Egito no dia 6 de junho, em Cleveland, no último compromisso antes da estreia no Mundial.
Estreia na Copa
A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será diante de Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Além da equipe africana, a equipe de Ancelotti também terá Haiti e Escócia como adversários no Grupo C, nos dias 19 e 24 de junho, respectivamente.
Relembre os convocados:
Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio)
Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma)
Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr. (Real Madrid)