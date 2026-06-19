Fortaleza acerta com atacante Pedro Henrique, ex-Ceará

O atleta de 36 anos estava livre após rescindir contrato com o Vovô

Escrito por Alexandre Mota e Brenno Rebouças jogada@svm.com.br
19 de Junho de 2026 - 12:40 (Atualizado às 12:53)
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Legenda: O atacante Pedro Henrique participou de 60 jogos pelo Ceará
Foto: Gabriel Silva / Ceará
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O Fortaleza acertou a contratação do atacante Pedro Henrique, ex-Ceará. O atleta de 35 anos estava livre no mercado após a rescisão contratual com o Vovô na última quarta-feira (17). O anúncio oficial ocorre nos próximos dias, uma vez que a janela de transferência abre apenas no dia 20 de julho, quando o jogador pode ser regularizado.

Em Porangabuçu desde 2025, quando chegou como reforço da Série A, Pedro Henrique realizou 60 jogos pelo Ceará, com 10 gols e seis assistências. Em 2026, a última partida ocorreu no dia 9 de maio, quando atuou por 45 minutos na derrota para o Atlético-GO por 1 a 0, na Arena Castelão, pela 8ª rodada da Série B.

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A contratação tem o aval do técnico Thiago Carpini, que aprovou a chegada do novo nome. Vale ressaltar que a equipe tricolor segue ativo em busca de contratações, e agora o foco é a negociação com um centroavante: Tiquinho Soares, do Mirassol, é o principal alvo do momento

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