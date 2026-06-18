Entenda motivos do Fortaleza para tentar contratar Pedro Henrique, ex-Ceará

A diretoria do Fortaleza busca reforços e tem negociação em andamento com o atacante Pedro Henrique, livre no mercado após rescindir contrato com o Ceará. O Diário do Nordeste detalha os motivos da gestão tentar a contratação do jogador de 36 anos, que tem boa concorrência na janela.

Em tempo: apesar das conversas em andamento, o clube definiu a posição de centroavante como prioridade, ou seja, potencial de investimento. O nome de Tiquinho Soares, do Mirassol, é um alvo.

O que pode dificultar o processo são as expectativas das partes. PH era um dos principais salários do Ceará e tinha vínculo até o fim de 2026. Assim, uma contratação exigiria um vínculo mais longo.

Em Porangabuçu desde 2025, quando chegou como reforço da Série A, Pedro Henrique realizou 60 jogos pelo Vovô, com 10 gols e seis assistências. Em 2026, a última partida ocorreu no dia 9 de maio, quando atuou por 45 minutos na derrota para o Atlético-GO por 1 a 0, na Arena Castelão, pela 8ª rodada da Série B.

Motivos do Fortaleza para contratar Pedro Henrique

Oportunidade de mercado

Em baixa no Ceará, quando foi afastado por decisão do então técnico Mozart, Pedro Henrique foi oferecido por agentes ao Fortaleza. O atleta está adaptado na cidade, o que pesou na decisão. Logo, o Leão entende a situação como oportunidade, que exigia custo zero com os direitos econômicos.

Aval de Thiago Carpini

Legenda: Thiago Carpini tem o trabalho bem avaliado pela gestão do Fortaleza Foto: Ismael Soares / SVM

Quando consultado sobre a situação, o técnico Thiago Carpini aprovou a movimentação de mercado. O comandante gosta das características de PH, com perfil compatível ao modelo tático da equipe. Além disso, há compreensão de que o atacante pode fazer mais de uma função dentro de campo.

Evolução do ataque

Na avaliação interna, mesmo com atletas à disposição, Pedro Henrique pode melhorar o nível técnico do ataque. Atualmente, o trio titular do setor é formado por Vitinho, Luiz Fernando e Juan Miritello. As demais peças para os lados do campo são Welliton e Paulo Baya - o clube busca mais altenativas.