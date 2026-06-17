Pedro Henrique negocia com o Fortaleza após deixar o Ceará

Pedro Henrique interessa ao Fortaleza e a outras equipes. O atleta não faz mais parte do elenco do Ceará. O Diário do Nordeste apurou que o staff do jogador negocia com o Tricolor do Pici. O atleta não faz mais parte dos planos do Alvinegro, que anunciou a rescisão contratual dele nesta quarta-feira (17).

O atacante não atuava desde o dia 9 de maio, quando o Vovô foi derrotado pelo Atlético-GO em duelo da Série B. O jogador foi afastado do restante do elenco por opção de Mozart e de sua comissão técnica, que também já deixaram o clube.

O atacante chegou ao Vovô em 2025, atuou na Série A pela equipe. Ao todo, foram 60 partidas com a camisa do Ceará. Ele marcou dez gols e deu seis assistências.