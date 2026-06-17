Pedro Henrique negocia com o Fortaleza após deixar o Ceará

Outros clubes também demonstraram interesse no atleta

Escrito por Brenno Rebouças e Crisneive Silveira
17 de Junho de 2026 - 18:15 (Atualizado às 18:16)
capa da noticia
Legenda: Pedro Henrique pode estar a caminho do Fortaleza.
Foto: Thiago Gadelha/SVM
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

Pedro Henrique interessa ao Fortaleza e a outras equipes. O atleta não faz mais parte do elenco do Ceará. O Diário do Nordeste apurou que o staff do jogador negocia com o Tricolor do Pici. O atleta não faz mais parte dos planos do Alvinegro, que anunciou a rescisão contratual dele nesta quarta-feira (17). 

O atacante não atuava desde o dia 9 de maio, quando o Vovô foi derrotado pelo Atlético-GO em duelo da Série B. O jogador foi afastado do restante do elenco por opção de Mozart e de sua comissão técnica, que também já deixaram o clube. 

O atacante chegou ao Vovô em 2025, atuou na Série A pela equipe. Ao todo, foram 60 partidas com a camisa do Ceará. Ele marcou dez gols e deu seis assistências.

Veja também

Imagem da notícia: Ceará rescinde contrato de Pedro Henrique após período de afastamento
Jogada

Ceará rescinde contrato de Pedro Henrique após período de afastamento
Imagem da notícia: Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-SP com preços a partir de R$ 10
Jogada

Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-SP com preços a partir de R$ 10
Imagem da notícia: Ceará recebe sondagens, mas deseja Melk até fim da Série B; veja detalhes
Opinião

Ceará recebe sondagens, mas deseja Melk até fim da Série B; veja detalhes

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/futebol Esportes/ceará sporting club Esportes/brasileirão série b

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Pedro Henrique negocia com o Fortaleza após deixar o Ceará
Jogada

Pedro Henrique negocia com o Fortaleza após deixar o Ceará

Outros clubes também demonstraram interesse no atleta

Brenno Rebouças

 e 

Crisneive Silveira

Há 1 hora

Imagem da notícia Mãe de Vozinha consegue visto e assistirá seu filho na Copa do Mundo
Jogada

Mãe de Vozinha consegue visto e assistirá seu filho na Copa do Mundo

A autorização do visto passou por apelo popular e trabalho nos bastidores de políticos norte-americanos.

Bruno Quintino

Há 1 hora

Imagem da notícia Inglaterra x Croácia na Copa do Mundo: acompanhe em tempo real
Jogada

Inglaterra x Croácia na Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

Partida é válida pela primeira rodada do Grupo L

Redação

Há 2 horas

Imagem da notícia Ceará rescinde contrato de Pedro Henrique após período de afastamento
Jogada

Ceará rescinde contrato de Pedro Henrique após período de afastamento

Atacante não atuava desde maio e deixa o Vozão em comum acordo com o clube

Liuê Góis

Há 2 horas

Imagem da notícia Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-SP com preços a partir de R$ 10
Jogada

Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-SP com preços a partir de R$ 10

Eqiupes se enfrentam no sábado (20), no Estádio Presidente Vargas

Redação

Imagem da notícia Neymar participa de treino com elenco da Seleção e avança na recuperação para a Copa; veja vídeo
Jogada

Neymar participa de treino com elenco da Seleção e avança na recuperação para a Copa; veja vídeo

Jogador se recupera de uma lesão muscular de grau dois na panturrilha direita

Redação