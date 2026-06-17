Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-SP com preços a partir de R$ 10

O Ceará iniciou a venda de ingressos para o duelo diante do Botafogo-SP. Para isso, o Vovô lançou ingressos com valores promocionais a partir de R$ 10. As equipes se enfrentam em duelo da 14ª rodada da Série B no sábado (20). A partida será no Estádio Presidente Vargas, a partir das 19 horas (de Brasília).

É possível comprar os bilhetes nas lojas físicas ou no site vozaotickets.com. As vendas online estarão disponíveis até sábado (20), Às 20h15. Três setores foram disponibilizados para os torcedores alvinegros: azul, laranja e social.

Veja os valores:

Social: R$ 75 (meia-entrada) | R$ 150 (inteira)

Azul: R$ 10 (meia-entrada) | R$ 20 (inteira)

Laranja: R$ 15 (meia-entrada) | R$ 30 (inteira)

Importante ressaltar que a gratuidade para estudantes das redes públicas municipal e estadual de Fortaleza e Região Metropolitana seguem valendo. Os bilhetes podem ser retirados nas Lojas Vozão ou nas bilheterias do PV no dia da partida. É necessário apresentar carteira estudantil.