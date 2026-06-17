Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-SP com preços a partir de R$ 10

Eqiupes se enfrentam no sábado (20), no Estádio Presidente Vargas

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
17 de Junho de 2026 - 15:27
capa da noticia
Legenda: Torcida do Ceará no PV
Foto: KID JUNIOR / SVM
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

O Ceará iniciou a venda de ingressos para o duelo diante do Botafogo-SP. Para isso, o Vovô lançou ingressos com valores promocionais a partir de R$ 10. As equipes se enfrentam em duelo da 14ª rodada da Série B no sábado (20). A partida será no Estádio Presidente Vargas, a partir das 19 horas (de Brasília). 

É possível comprar os bilhetes nas lojas físicas ou no site vozaotickets.com. As vendas online estarão disponíveis até sábado (20), Às 20h15. Três setores foram disponibilizados para os torcedores alvinegros: azul, laranja e social. 

Veja os valores:

  • Social: R$ 75 (meia-entrada) | R$ 150 (inteira)
  • Azul: R$ 10 (meia-entrada) | R$ 20 (inteira)
  • Laranja: R$ 15 (meia-entrada) | R$ 30 (inteira)

Importante ressaltar que a gratuidade para estudantes das redes públicas municipal e estadual de Fortaleza e Região Metropolitana seguem valendo. Os bilhetes podem ser retirados nas Lojas Vozão ou nas bilheterias do PV no dia da partida. É necessário apresentar carteira estudantil. 

Veja também

Imagem da notícia: Dieguinho deixa Ceará e acerta transferência para o futebol japonês
Jogada

Dieguinho deixa Ceará e acerta transferência para o futebol japonês
Imagem da notícia: Ceará recebe sondagens, mas deseja Melk até fim da Série B; veja detalhes
Opinião

Ceará recebe sondagens, mas deseja Melk até fim da Série B; veja detalhes
Imagem da notícia: Ceará sofreu transfer ban por dívida de Lucas Rian? Entenda notificação da Fifa
Opinião

Ceará sofreu transfer ban por dívida de Lucas Rian? Entenda notificação da Fifa

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/brasileirão série b Esportes/futebol Esportes/ceará sporting club

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-SP com preços a partir de R$ 10
Jogada

Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-SP com preços a partir de R$ 10

Eqiupes se enfrentam no sábado (20), no Estádio Presidente Vargas

Redação

Há 25 minutos

Imagem da notícia Neymar participa de treino com elenco da Seleção e avança na recuperação para a Copa; veja vídeo
Jogada

Neymar participa de treino com elenco da Seleção e avança na recuperação para a Copa; veja vídeo

Jogador se recupera de uma lesão muscular de grau dois na panturrilha direita

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Portugal x Congo pela Copa do Mundo: acompanhe em tempo real
Jogada

Portugal x Congo pela Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

A partida é válida pela 1ª rodada do Grupo K do Mundial

Redação

Há 2 horas

Imagem da notícia Wilton Bezerra: 'Messi, CR7 e Mbappé não estão no patamar de Pelé'
Jogada

Wilton Bezerra: 'Messi, CR7 e Mbappé não estão no patamar de Pelé'

Comentarista Wilton Bezerra opina o porquê de os atuais craques ainda não estarem no nível do maior ídolo brasileiro

Redação

Imagem da notícia Cristiano Ronaldo tem recordes para quebrar na Copa do Mundo de 2026; veja marcas
Jogada

Cristiano Ronaldo tem recordes para quebrar na Copa do Mundo de 2026; veja marcas

O atacante estreia pela seleção de Portugal nesta quarta-feira (17)

Alexandre Mota

Imagem da notícia Goleiro Vozinha, de Cabo Verde, vira tema de anime
Jogada

Goleiro Vozinha, de Cabo Verde, vira tema de anime

O goleiro caboverdiano virou a primeira celebridade instantânea da Copa do Mundo

Redação