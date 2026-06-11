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Dieguinho deixa Ceará e acerta transferência para o futebol japonês

Volante fez sua última partida com a camisa alvinegra na vitória sobre o Avaí

Escrito por
Liuê Góis e Daniel Farias jogada@svm.com.br
(Atualizado às 10:15)
Jogada
Legenda: Dieguinho está de saída do Ceará
Foto: Gabriel Silva / Ceará

O volante Dieguinho está de saída do Ceará. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Renato Manso, do Futebolês, e confirmada pelo Jogada. Titular absoluto desde a temporada passada, o jogador fez sua despedida do clube na vitória por 2 a 1 sobre o Avaí, nesta quarta-feira (10), pela Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Presidente Vargas.

Após o apito final, o meio-campista se despediu dos companheiros e dos funcionários do clube ainda no vestiário, encerrando sua passagem pelo Alvinegro.

Agora, novo destino do atleta será o Shimizu S-Pulse, do Japão. O clube japonês acertou a contratação após desembolsar cerca de R$ 3 milhões para contar com o jogador no futebol asiático.

Dieguinho chegou ao Ceará no início de 2025, vindo do Goiás, para reforçar a lateral direita. No entanto, pela qualidade na saída de bola e capacidade de articulação, foi deslocado para o meio-campo e se firmou como volante. Mesmo após o rebaixamento do clube, permaneceu no elenco para a atual temporada.

Com contrato válido apenas até o fim deste ano, o atleta já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir do próximo mês. Diante desse cenário, o Ceará optou por negociá-lo e garantir compensação financeira pela transferência.

Ao todo, Dieguinho disputou 66 partidas com a camisa alvinegra, marcando dois gols e ajudando com duas assistências.

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