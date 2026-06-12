Ceará recebe sondagens, mas deseja Melk até fim da Série B; veja detalhes

Em grande fase na temporada, o meia Melk, do Ceará, recebeu sondagens de diversos clubes do mercado nacional e também internacional. Apesar disso, a diretoria alvinegra sinalizou ao staff e aos familiares do jovem de 19 anos sobre o desejo da permanecer com o jogador até o fim da Série B de 2026.

Isso porque as investidas se intensificaram. Segundo o ge, Cruzeiro, Bragantino e uma equipe de Portugal buscaram informações com os empresários do meia. Já no começo desta temporada, Athletico-PR, São Paulo e o Internacional também entraram em contato, inclusive com uma oferta gaúcha de € 1 milhão recusada em março.

É fato que não existe uma proposta que seja irrecusável ou atleta inegociável. Pela necessidade financeira, o clube pode ouvir situações. No entanto, o movimento da gestão é trabalhar em prol da permanência, assim como fez com o atacante Erick Pulga em 2024, quando manteve o destaque do time, subiu de divisão e o vendeu depois ao Bahia.

Legenda: Erick Pulga, ex-jogador do Ceará Foto: Kid Junior/SVM

O contrato também resguarda mais o Vovô, com uma multa rescisória milionária e um vínculo até 2028. Natural de Fortaleza/CE, torcedor do clube e cria da Cidade Vozão, em Itaitinga, Melk sempre se mostrou um atleta focado na rotina de treinos, buscando evoluir tecnicamente e aguardando mais espaço no elenco, ou seja, é visto como um jogador maduro, com boa base familiar e que tem interesse em contribuir com o Ceará.

Do outro lado, o Vovô o percebe como maior liderança técnica, sendo fundamental para garantir esse acesso de divisão, além de atravessar o melhor momento do ano, com 12 participações de gols no profissional. O grande desempenho recente é sinônimo disso também: quatro gols e duas assistências nas últimas quatro rodadas da Série B.

Legenda: Melk marcou gol pelo Ceará nas últimas quatro rodadas da Série B Foto: reprodução / SVM

Qual o valor do Melk?

De forma oficial, a diretoria do Ceará nunca definiu um valor para a venda de Melk no mercado. A situação já foi até tema de reuniões anteriores entre as partes. Todavia, nos bastidoes se avalia que qualquer negociação precisa ser de, pelo menos, € 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões), que é um montante próximo da multa atual, de R$ 50 milhões para o mercado nacional. Já para o exterior, o valor está em € 30 milhões (aproximadamente R$ 180 milhões).

O jovem também recebeu valorização salarial duas vezes no ano, com renovações consecutivas desde janeiro. A depender do interesse das partes, um novo movimento pode ocorrer para permitir maior estabilidade financeira do atleta, apesar do contrato mais extenso já estabelecido.

Caso essa projeção aconteça, Melk tem tudo para se tornar a maior venda direta da história do time de Porangabuçu. O recorde atual é do atacante Erick Pulga para o Bahia, em 2025. Na época, foi vendido para os baianos por US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 15 milhões).

Maiores vendas diretas da história do Ceará