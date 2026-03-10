Joia do Ceará, Melk é alvo de três clubes da Série A; veja detalhes

Um dos destaques do Ceará no início de 2026, o meia Melk se tornou alvo de clubes da Série A. O Diário do Nordeste apurou que Internacional, São Paulo e Athletico-PR entraram em contato com o staff do jovem de 19 anos para buscar mais informações e uma proposta foi enviada ao Vovô.

Até o momento, o time gaúcho foi o único que sinalizou oferta de aproximadamente € 1 milhão (cerca de 6 milhões) para a compra em definitivo, conforme divulgou o portal Futebora. E a negociação não avançou, visto que a diretoria alvinegra deseja mais receita no passe do meio-campo. As demais equipes acionaram apenas os agentes, entenderam as condições e ainda não indicaram valores para uma aquisição.

Ceará deseja vender Melk?

A saída de Melk não é descartada pelo Ceará, mas também não é prioridade financeira. O clube entende que o atleta pode ter minutos na Série B, ser uma peça importante na luta por acesso e, consequentemente, evoluir tecnicamente e até ser negociado por mais posteriormente. Logo, a venda só deve ocorrer com um proposta muito vantajosa, e o Vovô sinalizou que uma oferta, para permitir tratativas, deve ser perto de € 4 milhões (cerca de 24 milhões).

Natural de Fortaleza e torcedor do clube alvinegro, o atleta também sabe do contexto e está focado completamente no time de Porangabuçu. Titular na final do Campeonato Cearense, apesar do vice-campeonato, o camisa 40 espera mais chances para seguir evoluindo tecnicamento sob o comando de Mozart.

Legenda: O meia Melk despertou o interesse no técnico Mozart no Ceará Foto: Gabriel Silva / Ceará

Multa milionária

Com contrato no fim, Melk renovou com o Ceará no começo de 2026 por mais um ano, até janeiro de 2027. A multa rescisória é de R$ 36 milhões para o mercado nacional e de US$ 25 milhões (cerca de R$ 129 milhões) para o cenário internacional.

Assim, o valor pode ser superior ao obtido, por exemplo, com a negociação do atacante Erick Pulga para o Bahia, em 2025. Na época, foi vendido para o time baiano por US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 15 milhões), se tornando a maior transação direta da história do clube alvinegro. Logo, Melk tem um alto potencial para ultrapassar esse índice, apesar da forte concorrência do setor, que conta com nomes como Vina, Matheus Araújo, Alano e Matheusinho.

Em janeiro, o meia também recebeu sondagens do mercado nacional, com mapeamento de clubes do Sul, mas as conversas foram recusadas. Na época, a gestão barrou qualquer negociação e apostou na integração de Melk no elenco da Copa São Paulo de Futebol Júnior e também no profissional, onde soma oito jogos, com um gol e duas assistências.