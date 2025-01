Ceará anuncia venda de Erick Pulga ao Bahia, a maior da história do clube; veja ranking

O Ceará anunciou a venda do atacante Erick Pulga ao Bahia nesta quarta-feira (8). O jogador de 24 anos foi negociado por US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 18,8 milhões) e assinou um contrato de cinco anos com a equipe tricolor, no que foi a maior operação direta da história do clube alvinegro.

Do valor, o Vovô ficará com US$ 2 milhões (cerca de R$ 12 milhões). Inicialmente com 40% dos direitos econômicos do atleta, a gestão firmou acordo com o Atlético-CE, detentor de 50% do passe, para ampliar o próprio percentual e então aumentar a receita prevista, visto que havia o desejo de vendê-lo por € 5 milhões (em torno de R$ 30 milhões). Logo, atingiu a meta desejada no acordo.

Com a transferência, Erick Pulga assumiu a liderança do ranking de maiores vendas do Ceará, superando então a saída do zagueiro Jonathan. O defensor se transferiu para o Cruzeiro, durante a temporada de 2024, por R$ 8,25 milhões. Logo, a operação virou um marco histórico em Porangabuçu.

Vale ressaltar, no entanto, que a transferência mais lucrativa na história do Ceará é do atacante Arthur Cabral. Revelado na base alvinegra, o centroavante acumulou diversas negociações (Palmeiras, Basel-SUI, Fiorentina-ITA e Benfica-POR), o que resultou em um montante acumulado de R$ 30 milhões nos cofres alvinegros, seja com repasse ou Mecanismo de Solidariedade da Fifa.

Maiores vendas diretas da história do Ceará