Ex-Ceará, Jonathan é anunciado pelo Cruzeiro; veja valor e tempo de contrato

O zagueiro Jonathan, ex-Ceará, foi anunciado pelo Cruzeiro na manhã desta sexta-feira (21). O jogador de 20 anos já está em Belo Horizonte (MG) e assinou contrato com o time mineiro até junho de 2029.

O Ceará comunicou na semana anterior a negociação definitiva do defensor ao Cruzeiro, pelo valor de R$ 8,25 milhões, em parcelas. O Vovô detinha 90% dos direitos econômicos de Jonathan e, após a negociação, permanece com 10% dos direitos.

Legenda: Jonathan é um dos destaques do Ceará na Série B de 2024 Foto: Gabriel Silva / Ceará

O atleta estreou profissionalmente com a camisa do Ceará em 2023, quando disputou dois jogos. Em 2024, ganhou espaço no time profissional e somou, ao todo, 13 partidas disputadas, sendo nove como titular.