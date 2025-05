Ceará é superado pelo Palmeiras e perde invencibilidade de 25 jogos na capital cearense

O Ceará perdeu a invencibilidade de 25 jogos na capital cearense após ser derrotado por 1 a 0 pelo Palmeiras nesta quarta-feira (30), na Arena Castelão. As equipes se enfrentaram em jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

A equipe comandada por Léo Condé não era derrotada em Fortaleza desde 17 de agosto de 2024, quando enfrentou o Mirassol na Arena Castelão, ainda pela Série B. De lá para cá, foram 21 vitórias e quatro empates do Alvinegro.

"Sabíamos que uma hora a invencibilidade aqui acabaria. Jogamos contra uma boa equipe, fizemos um bom jogo. O placar está aberto, 1 a 0 não está ganho. Podemos ir lá e surpreendê-los. Dar os parabéns a todos. Nada está acabado", afirmou o zagueiro Marllon.

O Alvinegro entra em campo neste sábado, quando enfrenta o Vitória em mais uma rodada do Brasileiro. O duelo será no Estádio Presidente Vargas, às 18h30. As equipes voltam a se enfrentar somente no dia 22 de maio, no Allianz Parque, a partir das 19h30 (de Brasília).