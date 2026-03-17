Drubscky: 'o Ceará é a maior camisa da Série B desse ano'

Em participação no Jogada 1º Tempo desta terça-feira (17), Lucas Drubscky, executivo de futebol do Ceará, projetou a participação do Vovô na Série B de 2026 e avaliou o time como a "maior camisa" do torneio, o que aumenta a responsabilidade pelo acesso à Série A. A estreia na competição será no sábado (21), quando enfrenta o São Bernardo-SP, às 16h, na Arena Castelão, pela 1ª rodada da competição.