Matheus Bahia desfalca o Ceará contra a Ponte Preta na Série B do Brasileirão

Matheus Bahia, lateral-esquerdo do Ceará, vai desfalcar o Vovô contra a Ponte Preta, na 12ª rodada da Série B do Brasileirão 2024. O jogador completou a série de três cartões amarelos no jogo contra o Sport e cumprirá suspensão automática na próxima rodada.

Legenda: Matheus Bahia durante treino do Ceará em Porangabuçu Foto: Felipe Santos / Ceará

Titular na lateral-esquerda do Ceará, Matheus Bahia soma 25 jogos disputados com a camisa alvinegra, além de quatro assistências. Na Série B do Brasileirão 2024 são nove rodadas disputadas e uma assistência.

Ponte Preta e Ceará entram em campo na próxima terça-feira (25), às 21h de Brasília, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), para disputar a 12ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.