Ceará x Sport: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará entra em campo, nesta quinta-feira (20), às 21h30, para enfrentar o Sport pela 11ª rodada da Série B. Vindo de duas derrotas seguidas, o Vozão está a três pontos do Leão da Ilha na tabela de classificação. As duas equipes voltam a se enfrentar, na Arena Castelão, depois de confronto no mata-mata da Copa do Nordeste deste ano.

O Alvinegro vive oscilação e busca, diante do seu torcedor, a reabilitação na competição para continuar no primeiro pelotão da segundona. A equipe de Porangabuçu teve dois dias de treinos depois de perder por 1 a 0 para o Brusque, na última rodada, em Santa Catarina. Mancini volta ao comando da equipe depois de cumprir suspensão, mas tem uma baixa na defesa.

Já o Leão da Ilha vive momento oposto depois de vencer Paysandu e Mirassol na competição. O time de Mariano Soso tem três pontos a mais que o Ceará na tabela. Antes disso, o time pernambucano oscilou na competição com sequência de resultados ruins. Para o duelo desta noite, a equipe tem baixas no departamento médico e por suspensão.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão da Band, TV Brasil, Canal Goat, Premiere, além da rádio Verdinha FM 92,5 e do YouTube do Jogada. O torcedor pode acompanhar ainda pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

RETORNOS E AUSÊNCIAS

Do lado alvinegro, Paulo Victor e David Ricardo tomaram o terceiro amarelo diante do Brusque-SC e cumprem suspensão automática contra o Sport. Com a ausência do camisa 4, Matheus Felipe, que retornou de lesão, deve formar trio na defesa ao lado de Ramon Menezes e Jean Írmer. Pelo terceiro jogo seguido, o Ceará terá mudanças na sua linha defensiva.

Depois de ficar ausente na última rodada, Vagner Mancini volta de suspensão e comanda o time na beira do gramado. Com apenas dois dias de treinos, o departamento médico alvinegro fez avaliações de Richardson, que tratava fascite plantar bilateral, e Facundo Castro, que lesionou o adutor da coxa.

A sequência de duas derrotas fora de casa e a reprovação do texto com o novo estatuto do clube deixaram o torcedor alvinegro descontente. O confronto diante do rubro-negro pernambucano pode trazer novamente os torcedores para próximo do time comandado por Mancini.

ARTILHARIA ALVINEGRA

Dono de um dos melhores ataques da competição, o Ceará tem no uruguaio Facundo Barceló, o "homem-gol" da Série B com 4 gols marcados. O atleta é seguido por Ramon Menezes e Erick Pulga, com dois gols cada. Depois deles, vem a fila dos jogadores com um tento assinalado na segundona: Raí Ramos, Saulo Mineiro, Jorge Recalde, Lourenço, Lucas Mugni, Janderson e Aylon.

Mancini espera que o setor ofensivo volte a ser eficiente contra o rubro-negro pernambucano, já que passou em branco diante do Brusque, em Santa Catarina. Para isso, o time vai completo no ataque para o confronto, sem maiores problemas. O artilheiro da equipe no ano continua sendo Erick Pulga, com 11 gols marcados em 24 jogos até aqui.

REENCONTRO DAS EQUIPES

As duas equipes voltam a se enfrentar dois meses depois do confronto pelas quartas de final da Copa do Nordeste, que terminou com Sport avançando de fase. Naquela ocasião, o Leão da Ilha venceu por 2 a 1, com gols de Felipinho e Rafael Thyere, enquanto Jorge Recalde fez para o alvinegro.

O confronto desta noite, na Arena Castelão, marca o 45º duelo entre Ceará e Sport, com 19 vitórias para os pernambucanos, contra 15 triunfos dos cearenses, além de 10 empates. Dentro de casa, o Vozão defende uma invencibilidade que já dura 20 anos diante do Leão da Ilha. A última vez que o time de Porangabuçu saiu derrotado, como mandante, foi em 13 de agosto de 2004, pelo placar de 2 a 1, na Série B.

OLHO NO LEÃO DA ILHA

Para o clássico diante do Ceará, o técnico Mariano Soso tem uma extensa lista de desfalques. Fabrício Domínguez e Zé Roberto tomaram o terceiro amarelo contra o Mirassol e cumprem suspensão automática na noite de hoje. Com isso, Fábio Matheus é quem deve ficar com a vaga no meio-campo.

Além dos ausentes por suspensões, o Leão da Ilha conta com seis jogadores lesionados: o zagueiro Rafael Thyere, os laterais Dalber e Felipinho, o volante Fabinho, e os atacantes, velhos conhecidos, Romarinho e Chrystian Barletta.

Além deles, o time rubro-negro se despediu nesta semana do lateral-direito Pedro Lima, que foi vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra. A negociação, inclusive, é a maior venda da história do futebol nordestino, com um valor agregado de R$ 43,2 milhões. Outro que não deve permanecer e pediu para sair foi o argentino Alan Ruiz, o rubro-negro resolve a situação

De olho em retornar ao G4 da Série B, Soso terá no ataque Gustavo Coutinho, artilheiro da equipe na temporada com 14 gols marcados, 4 no recorte da segundona. No meio-campo, o volante Felipe retorna à titularidade depois de cumprir suspensão na última rodada.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Raí Ramos, Ramon Menezes, Jean Irmer, Matheus Felipe e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Aylon; Erick Pulga e Facundo Barceló. Técnico: Vagner Mancini.

Sport: Caíque França; Rosales, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Riquelme (Dalbert); Felipe, Fábio Matheus e Tití Ortiz; Lucas Lima, Pedro Vilhena e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X SPORT

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 20/06/24 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistente 1: Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Assistente 2: Maurício Coelho Silva Penna (RS)

Quarto árbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães (CE)

Árbitro de vídeo (VAR): Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

AVAR: Grazianni Maciel Rocha (RJ