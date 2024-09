Maggie Smith, atriz de Harry Potter, morre aos 89 anos

A atriz Maggie Smith faleceu aos 89 anos na manhã desta sexta-feira (27). Ela ficou conhecida por interpretar a professora Minerva McGonagall nos filmes de “Harry Potter” e Violet Crawley na série "Downton Abbey". A informação foi confirmada pela família da atriz à rede de notícias BBC.

No comunicado, os filhos de Maggie Smith, Chris Larkin e Toby Stephens, informaram que ela “morreu em paz no hospital” em que estava internada na Inglaterra e que “estava com amigos e família no fim de sua vida". A causa da morte ainda não foi confirmada.

A família da atriz termina a nota em agradecimento à equipe do Hospital Chelsea e Westminster e ao carinho dos fãs. “Agradecemos pelas mensagens carinhosas e apoio e pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento", finaliza o comunicado.

Nas redes sociais, o perfil oficial da franquia Harry Potter no Instagram prestou uma homenagem à atriz, ressaltando seu trabalho na série de filmes.

"Dame Maggie Smith era uma força brilhante como professora McGonagall em todos os oito filmes de Harry Potter. Estamos tão tristes por saber do seu falecimento hoje, aos 89 anos. Sua inteligência rápida e presença formidável como chefe da Casa Grifinória garantiu que Hogwarts estivesse sempre em boas mãos”, disse a publicação.

Nos comentários, fãs lamentaram a partida da artista. "Você sempre estará no meu coração e na minha mente. Minha professora favorita, nossa grande Grifinória. Vá em paz", comentou um usuário. "Obrigado por tudo, Professora", escreveu outro.

Margaret Natalie "Maggie" Smith nasceu em Ilford, Essex, no Reino Unido, e sempre buscou trilhar seu caminho nas artes cênicas. A atriz fez mais de 60 filmes e ganhou um Oscar em 1970 por "A Primavera de uma Solteirona" e, em 1979, por "Califórnia Suite".

Veja também Zoeira Resort Albacoa, da novela 'Mania de Você', realmente existe? Conheça cenário da trama Zoeira Travis Barker, baterista do Blink-182, revela medo de voar após acidente aéreo da Voepass

Problemas de saúde

Em 2008, enquanto realizava as gravações para o sexto filme da série Harry Potter, "O Enigma do Príncipe", Maggie Smith foi diagnosticada com câncer de mama. Apesar de estar em tratamento extensivo, a atriz fez questão de finalizar todas as suas cenas e contou com a ajuda da equipe de maquiagem para disfarçar a sua falta de cabelos.

Além do câncer, Maggie também era diagnosticada com a doença de Graves, uma doença autoimune da tireoide que causa o movimento do olho para fora da retina.

Maggie Smith deixa dois filhos, cinco netos e um expoente legado no cinema e no teatro inglês e mundial.