Travis Barker, baterista do Blink-182, revela medo de voar após acidente aéreo da Voepass

O baterista do Blink-182, Travis Barker, revelou ter entrado em crise após acompanhar as notícias da queda do avião da Voepass, em Vinhedo (SP), que deixou 62 mortos em agosto. Segundo o músico, a tragédia teria trazido recordações do acidente aéreo sofrido por ele em 2008, que deixou quatro pessoas mortas.

Em entrevista ao Wall Street Journal, dos Estados Unidos, Travis explicou que o evento traumático já era um assunto mais tranquilo de recordar, mas tudo mudou com as notícias do ocorrido em solo brasileiro. "Eu fiquei bem por um tempo. Mas aquele acidente aéreo brasileiro me fez surtar quando eu estava na Europa. Que deus abençoe as almas de todas essas pessoas", disse ele.

O acidente sofrido pelo baterista ocorreu durante uma decolagem. Os controladores de voo relataram faíscas no avião, que acabou saindo da pista e se chocou contra uma cerca. A aeronave pegou fogo e parou perto de uma rodovia.

Segundo Travis, o acidente da Voepass teria despertado uma ansiedade fora do comum, responsável por fazê-lo desistir de voar para as apresentações da turnê com o Blink-182.

"Eu fui afetado de uma forma que eu não era há muito tempo. E isso me levou a ter um dos pesadelos e flashbacks mais realistas que eu já tive desde meu acidente e eu não consegui voar o resto da turnê", contou o músico.

Impedido de voar por conta das reações psicológicas, Travis precisou de uma força-tarefa para chegar ao local das apresentações. "Eu fiz 15 viagens de 19 horas de ônibus, fiz trajetos de balsas. Eu só tive que voar para a Europa e voltar. Mas eu não estou bem para voar agora e eu vou viajar de ônibus até o restante do ano. Eu tenho meus momentos bons e meus momentos ruins. E por agora eu estou realmente fragilizado", finalizou ele.