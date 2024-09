Após acidente com 62 mortos, Voepass troca diretoria da companhia; presidente assume comando

A Voepass anunciou a substituição da diretoria da empresa. Sai Eduardo Busch do cargo de CEO e o atual presidente, José Luiz Felício Filho, assume a liderança executiva. A informação foi confirmada em primeira mão à coluna.

A reestruturação ocorre na esteira do trágico acidente do dia 9 de agosto, quando um ATR 72-500 caiu na região da cidade de Vinhedo (SP), matando 62 pessoas.

Além de presidente e líder executivo, Felício Filho também acumulará a chefia de operações da empresa.

"A Voepass Linhas Aéreas informa que o presidente e cofundador, José Luiz Felício Filho, assume a liderança executiva e a gestão direta das operações, mantendo o cargo de presidente e acumulando a Chefia de Operações como COO (Chief Operating Officer)".

Segundo a companhia, "Felício é piloto há mais de 30 anos, sendo o comandante mais antigo da empresa com mais de 10.000 horas de voo". Ele está na presidência da companhia há 20 anos, "construindo uma base com diretrizes sólidas e sempre pautada pelas melhores práticas internacionais para garantir a segurança operacional de todos".

Eduardo Busch, que exercia o cargo de CEO, passa a liderar o departamento jurídico da companhia como Chief Legal Officer (CLO).

Outras trocas no comando da Voepass

O chefe de manutenção da empresa, Eric Cônsoli, o diretor de Segurança Operacional David Faria, e o diretor de Operações Marcel Moura deixam a companhia.

No lugar deles, assumem:

Carlos Alberto Costa, executivo que está na empresa desde junho de 2022, como diretor de Manutenção.

O comandante Diego Hangai, há 13 anos na Voepass, como diretor de Segurança Operacional.

E o comandante Raphael Limongi, como diretor de Operações.

"Ressaltamos apenas que as indicações para estes cargos de liderança estão sob aprovação da ANAC, conforme regulação vigente", ressaltou a Voepass.

Quem são os novos diretores

Com mais de 35 anos de experiência na Indústria Aeronáutica, Carlos Alberto Costa já ocupou diversas posições de liderança, assim como a diretoria de Manutenção & MRO, em outras companhias aéreas. É formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Paulista, com MBA em Gestão de Projetos (FGV) e em Finanças (IBMEC) e Especialização em Negócios (Fundação Dom Cabral).

Diego Hangai é Comandante e Instrutor de Linha Aérea com mais de 18 anos de experiência na aviação, sempre atuando na gestão de operações e segurança operacional. É formado em Ciências Aeronáuticas e tem MBA em gerenciamento de projetos pela FGV.

Raphael Limongi, piloto de aeronave com experiência nacional e internacional, está há 15 anos no mercado de aviação e já passou por cargos de liderança na chefia de pilotos, de Flight Standards, de treinamento e de Equipamento, além de ter sido gestor da área de garantia de qualidade operacional de voo (FOQA - Flight Operational Quality Assurance) na DSO (Diretoria de Segurança Operacional). É pós-graduado em segurança de voo.

"Ao longo de seus 29 anos de história, a Voepass está dedicada ao propósito de desenvolver a aviação regional com segurança e qualidade, conectando cidades do interior a grandes centros, e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do País. Nos últimos três anos, a empresa transportou mais de 2,7 milhões de passageiros em mais de 66 mil voos", concluiu a empresa em nota à coluna.

