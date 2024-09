Voo vindo do Porto, em Portugal, faz desvio para Fortaleza após emergência médica

Um Airbus 330-900 da TAP, companhia portuguesa, cumprindo o trecho Porto, em Portugal, para o Rio de Janeiro, teve seu voo desviado para o Aeroporto Pinto Martins, de Fortaleza, no final da tarde desta segunda-feira (23).

O voo passava próximo à cidade de Aracati, no litoral leste cearense, quando realizou uma curva à direita no sentido de Fortaleza. Segundo informação passada pela concessionária Fraport, o motivo do "alternado", termo que remete ao desvio não previsto da rota, foi causado por emergência médica.

O spotter @alvarofontreis capturou a aproximação para pouso do A330-900 da TAP:

Só em 2024, já houve número próximo de 10 alternados de voos internacionais para Fortaleza, a maioria dos voos tinha a Europa como destino, ou vinham da Europa, aproveitando que todos passavam próximos a Fortaleza e da estrutura do Pinto Martins.

O último alternado, também por motivo de saúde, ocorreu no último dia 9, quando um Boeing 777-300 da Swiss alternou para Fortaleza também por emergência médica.

