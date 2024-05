Qual a importância de Fortaleza para a Latam?

A Latam tem utilizado Fortaleza como reserva logística para solucionar necessidades operacionais de aeronaves de sua frota de toda a América do Sul. Esse papel tem ficado mais claro, sobretudo, no último mês de abril, quando a cidade recebeu, sem precedente nos últimos anos, dezenas de cargueiros da Latam Cargo vindos de cidades como Amsterdã, nos Países Baixos, e Frankfurt, na Alemanha.

Mês passado, havia programação para 36 pousos desses cargueiros em Fortaleza entre os dias 06 e 29 de abril.

Os voos têm como destinos cidades como Campinas, Curitiba e até Buenos Aires e precisam realizar escala de reabastecimento em Fortaleza. Os voos são realizados com Boeing 767-300F (Freighters) Cargueiros.

Ainda que os tráfegos tenham surgido de forma não espontânea, dada a indisponibilidade de pousos e decolagens (em alguns momentos do dia) do aeroporto Internacional Amílcar Cabral em Cabo Verde, no meio do oceano, para reabastecimento de aeronaves cruzando o Atlântico, normalmente utilizado para reabastecimento, os pousos dos cargueiros em Fortaleza demonstram a estratégica posição da cidade para tráfegos entre Europa e América do Sul e como a Latam se utiliza disso.

A coluna questionou a Latam se haveria chances de Fortaleza permanecer como escala técnica para as operações cargueiras mesmo após o aeroporto de Cabo Verde retomar a disponibilidade de operações. Por hora, porém, as operações são episódicas e não há previsão que se tornem regulares.

“A Latam Cargo informa que tem feito paradas para reabastecimento de aeronaves cargueiras em Fortaleza (CE), de acordo com a necessidade específica de cada voo. A companhia não prevê alterações na sua malha aérea e qualquer novidade será comunicada oportunamente.”

Aeroporto para voos alternados

Outra reserva operacional de que a Latam tem se valido bastante nos últimos anos em relação ao Fortaleza Airport é a de aeroporto alternativo para imprevistos em voos entre Guarulhos e Europa.

A tabela abaixo demonstra uma série de voos internacionais da Latam que tiveram ocorrências, de mais variados tipos, em voos e precisaram se desviar para Fortaleza. Após a equalização das dificuldades, os voos partiam de Fortaleza para serem finalizados.

Legenda: Dois 777-300 da Latam em solo Fortaleza, o PT-MUI (primeiro plano da foto) teve falha no motor direito em 16/04/2024 Foto: Lucas Lima, @limaspottersbfz

No dia 16/04, um voo para Madri teve falha no motor direito próximo de Fortaleza. Após o alternado, outro Boeing 777-300 veio “resgatar” os passeiros e levá-los para o destino original, Madri, na Espanha.

Na ocasião inclusive, restou clara a boa capacidade do aeroporto em acomodar grandes aeronaves simultaneamente, como pode se ver um Airbus 350-900 da Air France ladeado pelos dois Boeing 777-300 da Latam.

Os vários alternados denotam a posição de Fortaleza como maior base da Latam na latitude acima de Brasília: mais profissionais, mais suporte a esses voos. Se a então TAM Executiva já tinha embarcado na estratégia de posicionar um hangar (hoje ocioso) de manutenção em Aracati há anos para manutenção de pequenos jatos, sinto que há sentido em buscar ampliar a robustez técnica da base de Fortaleza como um MRO (Manutenção, Reparo e Operação).

“Os voos da Latam que conectam o Brasil com a Europa são programados para, em caso de necessidade de um pouso não programado, utilizarem preferencialmente os aeroportos de Recife e Fortaleza, no Nordeste. Essa programação se dá em função destas bases estarem melhor preparadas para atenderem esses modelos de aeronaves, tanto do ponto de vista de manutenção quanto de suporte de equipamentos de solo. Adicionalmente, também são bases que oferecem mais possibilidades de reacomodar os clientes em caso de cancelamento do voo, gerando o menor transtorno possível aos mesmos. Fortaleza é uma das bases nas quais a LATAM possui suporte adequado para receber aeronaves wide-body (Boeing 777 e Boeing 787). Nela a companhia conta com mecânicos habilitados e Ground Handling que suportam esses modelos”, informou a Latam em nota.

Segundo a companhia, a Capital cearense é a maior base da Latam do Norte e Nordeste em operação no Brasil.

“Tem papel estratégico para a companhia por sua localização geográfica, sendo o ponto mais próximo da Europa. Também pela infraestrutura aeroportuária e pela facilidade logística nos diversos modais. A capacidade de operação mensal em Fortaleza é de aproximadamente 1.300 voos, considerando chegadas e saídas. Em período de alta temporada são atendidos até 17 voos simultâneos, sendo oferecidos mais de 12 destinos, inclusive 3 frequências semanais com voo internacional direto para Miami, operado por uma das mais modernas aeronaves do mundo, o Boeing 787-900. A manutenção em Fortaleza é certificada e capacitada pelas maiores agências de aviação mundial, como ANAC (Brasil), EASA (Europa) e DGAC (Chile)”, completou a aérea.

A própria Fraport, concessionária do Pinto Martins, estaria buscando parceiros na área de manutenção aeronáutica para fins de ampliar a gama de serviços no Ceará. O Nordeste carece de centros especializados em aviação.

O Ceará inclusive conta com um porto de grandes dimensões que poderia ser a porta de entrada para estocagem de peças (spares) de manutenção aeronáuticas.

Todos esses diferenciais de que o Estado dispõe, adicionado dos usos realizados por companhias como a Latam deveriam motivar negociações para evidenciar ainda mais essa vocação aérea de Fortaleza.

Nacionalização de aeronaves

Outro vetor de diversificação de serviço que a Latam vem desenvolvendo em Fortaleza é o de admissão de novas de aeronaves. Os A320 e A321 Neo recém-recebidos pela Latam estão sendo “nacionalizados” em Fortaleza. Temos mostrado algumas vezes a chegada destes por aqui.

Da mesma forma, é comum ver aeronaves 787-900 em Fortaleza, inclusive de matrículas chilenas. Vimos a última em Fortaleza no mesmo dia em que o Boeing 777-300 PT-MUI apresentou falhas no motor, mesmo episódio dito acima.

As novas aeronaves têm vindo para Fortaleza para facilitar os trâmites de recebimento após “experiências positivas” na capital. Consigo recordar-me desses movimentos desde pelo menos o início do ano passado, quando conversamos com a Latam sobre.

“A LATAM esclarece que não se trata de nacionalização das aeronaves, mas sim de uma admissão temporária, que a possibilita importar com a finalidade de utilização econômica (tipo de admissão temporária, quando temos a finalidade de utilizar a aeronave para voos). Dessa forma, as novas aeronaves do grupo entram hoje pelo aeroporto de Fortaleza no regime de admissão”, disse a companhia.

Em 2023, à Coluna, a Latam compartilhou “que as aeronaves Boeing 787-9, vistas nos últimos meses no aeroporto de Fortaleza (2023), passam pelo processo de admissão temporária, procedimento necessário para que as aeronaves deste modelo possam operar no País.

Apoio para translado

No dia do Spotter Day, vimos uma aeronave chilena, A321 (CC-BED) pousando em Fortaleza procedente de Santiago. As informações dão conta que o jato faria manutenção na Europa e fazia escala técnica em Fortaleza.

O que está por vir da Latam em Fortaleza?

Com toda essa diversificação de serviços que Fortaleza hoje já presta para aeronaves Latam, adicionalmente com o médio hub que a companhia possui na cidade, que inclusive receberá o expediente do stopover, o que está por vir para a capital?

Já discutimos que Fortaleza pode ser muito beneficiada com a chegada do Airbus 321 XLR e ter número sem precedente de destinos internacionais.

A Latam continua a ver Fortaleza como estratégica:

“Entendemos a capital do Ceará como altamente estratégica para nossa operação e esperamos que a opção do stopover estimule ainda mais o turismo no estado. Fortaleza é atualmente a capital do Nordeste em que a Latam mais opera voos, conectando a cidade a outros 14 aeroportos no Brasil e no mundo. Hoje operamos mais de 160 partidas semanais ligando Fortaleza a Belém, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Natal, Recife, São Luís, Salvador, Teresina, além do destino internacional Miami”, destaca Aline Mafra, diretora de vendas e marketing da Latam Brasil.”

Com a conectividade doméstica pode sim ter vários destinos internacionais, provendo um inédito e robusto 3º portão internacional de saídas diárias e diversificadas para EUA e Europa, juntamente com Guarulhos e Galeão.

Adicionalmente, o Governo do Estado deve fomentar que Fortaleza possa ser uma base forte em serviços de manutenção aeronáutica, conforme sugerimos.

Fortaleza possui vantagens estratégicas exclusivas para lutar por esse novo lugar.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

