ITA em Fortaleza terá centro de inovação e manufatura, diz comandante da Aeronáutica

O campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza terá um centro de inovação e manufatura. A informação é do comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Kanitz Damasceno, que conversou com exclusividade nesta quinta-feira (23) com a coluna, durante a Expoevtol, em São Paulo.

O lançamento do centro deverá ocorrer em junho em Fortaleza e será em parceria com o CNI-Senai do Ceará.

Campus do ITA em Fortaleza

Quando perguntado sobre o andamento das obras do ITA de Fortaleza, o comandante Damasceno é muito objetivo e decreta: "Em mais poucos meses aquilo lá estará cheio de escavadeiras e máquinas trabalhando, vai ficar lindo. Levamos professores do ITA para conhecer o projeto e eles ficaram ainda mais encantados que nós".

O ITA possui vários centros de referência em manufatura, como o CCM-Centro de Competência em Manufatura.

As obras já estão em licitação como o Diário do Nordeste noticiou.

Segundo o comandante, um dos hangares existentes na base aérea de Fortaleza poderá ser desmobilizado para dar espaço ao centro de inovação.

Outra parceria entre ITA e Senai ocorrerá na Bahia com o lançamento de um centro aeroespacial.