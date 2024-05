Quais são os possíveis impactos para o Ceará com a chegada da Air France em Salvador?

Após longo período de especulações, o Grupo Air France-KLM confirmou que a partir de outubro vai realizar 3 voos semanais entre Paris e Salvador, com os modernos A350-900.

No Nordeste, a companhia opera em Fortaleza desde 2018. Salvador é a quinta base do grupo no País. A Air France tem voos em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Belém (com voos para Guiana Francesa).

Neste contexto, quais os impactos para o Ceará com a chegada do grupo franco-holandês à Bahia?

Como será a coexistência de duas bases Air France no Nordeste?

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que em fevereiro deste ano os assentos do Nordeste para a Europa ainda estavam abaixo do nível pré-pandemia em 7%.

Com as 5 frequências adicionais da Air France (2 em Fortaleza, 3 em Salvador), serão aproximadamente 12 mil assentos a mais por mês do Nordeste para a Europa e vice-versa, resultando em 6% a mais do que havia no período pré-pandemia. Ótimo para o Nordeste, os preços podem até ceder!

Ainda que haja mais assentos que antes, 6% não é um incremento exagerado, de forma que, teoricamente, há como o Nordeste continuar mantendo altas taxas de ocupação como vem acontecendo.

As operações na Bahia teriam muito potencial para alterar os números do Ceará?

Um ponto positivo é que os voos terão boa complementariedade:

Fortaleza operará: domingo, terça, quarta, quinta, sexta-feira

Salvador operará: segunda, quinta e sábado.

Assim, o único dia em que haverá concorrência efetiva dos trechos será na quinta-feira. De resto, os destinos se completam. O brasileiro poderá sair alguns dias pelo Ceará, outros pela Bahia, isso é muito desejável.

Dos 5 destinos da Gol bancos de conexão em Fortaleza, Salvador era apenas 1 deles, ou seja 20%. Dado que atualmente, segundo informações da Air France, 90% do tráfego Air France em Fortaleza é orgânico de clientes embarcando em Fortaleza, no máximo apenas 10% de conexões viriam de Salvador (numa análise super conservativa, havia conexões advindas de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro).

Ademais a promessa é que a Gol incremente voos em Fortaleza para melhorar a alimentação da francesa.

No 1º trimestre de 2024, a ocupação média do trecho Fortaleza-Paris foi de 95,8%, para mais de 300 assentos em dias da ligação. O trecho Paris-Fortaleza nos dois primeiros meses foi de 90%, com o mês de março, caiu para 79%. (Todos os trechos Europa-Nordeste foram ruins em março).

Ainda assim, a média geral fora de 87,4%. Ainda que todos esses 10% parassem de voar via Fortaleza, as ocupações da Air France ficariam muito próximas de 80%. Lembrando que nem todas as conexões de Fortaleza vêm via Salvador, nem muito menos, somos levados a crer, chegam com parceira Gol.

Portanto, no papel, a chance de haver canibalização (ou disputa) por clientes é, pelo histórico e contexto atual, baixa. Ademais, em Fortaleza os custos de operação são menores, porque certamente, há tripulação simples operando e o voo é aproximadamente 1 hora mais curto.

Ademais, porque Fortaleza mantém seu voo organicamente com poucas conexões, a Air France precisa retear menos tarifas com a Gol. Em Rio e São Paulo, as taxas de conexões com a Gol chegam a 30, 40%, logo a Air France precisa ratear muito mais suas tarifas com a parceria.

Salvador será mais ou menos dependente de conexões?

Salvador na liderança

Desde 2019, Fortaleza tinha em termos macros a liderança em assentos de/para a Europa. Com a chegada da Air France, Salvador terá 3 grandes companhias operando para lá: terá o que tivemos - TAP, Air France, Air Europa.

Já no 1º trimestre de 2024, a diferença de passageiros rumando Europa entre Fortaleza e Salvador foi mínima, levíssima vantagem para os soteropolitanos: 67.653 x 67.381.

Como em Salvador serão 3 frequências a mais, em Fortaleza 2, Salvador pode distanciar-se mais um pouco, roubando a primazia Ceará-Europa.

Ademais, os 2 voos adicionais da Air France em Fortaleza são garantidos com certeza, apenas, até o final do 1º trimestre de 2025. Se voltarem para 3 frequências semanais, Salvador distancia-se mais ainda se nada acontecer até lá.

Ainda, com as 3 saídas entre Salvador e Paris, teoricamente, menor será a demanda via Fortaleza, de forma que é menos provável que as frequências semanais adicionais permaneçam: voltaremos a falar disso em futuros textos.

Salvador pode consolidar sua liderança disparada no Cone Sul e ensaiar um início de consolidação europeia. Importante que Recife deverá ter incrementos também com o falado retorno da Air Europa e voos da Azul para Porto (não foi mencionada a quantidade de frequências semanais).

Já nos aproximamos do fim do 1º semestre e não se mencionam novas companhias atuando de Fortaleza para a Europa: Em Recife, fala-se do retorno provável da Air Europa, mas a Azul confirmou a operação para o Porto (novo destino). Em Salvador, tem-se operação da polônia (charter) e agora uma belíssima aquisição: Paris.

Por aqui, apenas um comentado retorno não-confirmado da Cabo Verde Airlines. Com a grande concorrência por voos internacionais deve sim ser celebrada, quando se concretizar.

Legenda: Gol possui atualmente um hub de conexões em Salvador Foto: Renato Bezerra

Salvador terá ainda a chance de induzir mais frequências da Air France. A cidade possui um hub da Gol interessante. Possui muito mais destinos do que Fortaleza jamais teve.

Fortaleza era ligada a 5 destinos no Norte-Nordeste em termos de bancos de conexão.

Se Fortaleza com 1 dezena de destinos passou de 5 frequências semanais de Air France KLM para 7 la em 2019, Salvador com o dobro de destinos domésticos, tem totais chances de trazer para si mais frequências de Air France. Isso acontecerá? A Azul possui uma chuva de destinos domésticos em Recife, mas os assentos para a Europa a partir de lá não são

Poderia Salvador trazer a KLM? Fortaleza parece ter exaurido suas chances com a holandesa. Não bastaram os 2 anos de excelentes resultados em 2018 e 2019 e a consolidação pós-pandêmica da Air France na capital do Ceará.

A KLM não voltou. Os reportes de falta de aeronaves devem sim ser verdadeiros, bem como limitação de slots em Amsterdã.

E se puder voltar num 2º momento, escolheria Fortaleza ou Salvador? O hub Gol faz muito mais lógico o retorno para Salvador. Será o início 100% do hub Gol-Air France-KLM na Bahia. Aliás, só não é 100%, porque o 737-Max da Gol não consegue voar de Salvador para os EUA.

De resto, o Ceará terá perdido tudo.

Air France roubará passageiros de Guarulhos e Rio de Janeiro

Frente à grande quantidade de conexões Gol em Salvador, a cidade certamente “roubará” clientes Air France de Guarulhos e Rio de Janeiro.

Um mineiro preferirá voar via Salvador ou Guarulhos? Se olhamos para o tempo total de voo, certamente será menor via Bahia. Assim, Salvador tem o potencial de reduzir o tempo total de viagem até Paris para estados como Espírito Santo, Minas Gerais, Sergipe, Maceió.

Ou ocorrerá isso, ou a Air France terá que reduzir o ticket voando do Sudeste. Já vimos isso acontecer.

Os voos em Salvador devem ser comemorados pelos baianos e nordestinos, torcemos por mais voos aqui para que deixemos de ser tão dependentes do Sudeste.

