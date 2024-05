Sem aeronaves suficientes, KLM diz ter dificuldades para retomar voos em Fortaleza

A companhia holandesa KLM informou ao Governo do Ceará enfrentar dificuldades para retomar os voos em Fortaleza. Segundo o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), a empresa alega falta de aeronaves e questões estratégicas.

Elmano se reuniu com representantes da KLM durante viagem à Holanda, nesta semana. De acordo com ele, o governo formou um grupo de trabalho para buscar viabilizar o retorno da empresa ao Ceará.

"Criamos um grupo para discutir as condições em que isso poderia se colocar. Efetivamente tem dificuldades de aeronaves, dificuldades de questão financeira da própria empresa, relacionamento entre ela e a [companhia aérea] Air France. E aí tem questão de estratégia da empresa como um todo", disse o governador.

Em nota, a KLM disse que não há novidades sobre a operação da companhia em Fortaleza. Sobre as declarações do governador, a KLM não respondeu ao questionamento da reportagem até a publicação da matéria. Quando houver resposta, este conteúdo será atualizado.

A companhia holandesa interrompeu as operações em Fortaleza em 2020 devido à pandemia de Covid-19. A retomada dos voos diretos para a Holanda não aconteceu desde então.

Negociações

Em 2023, em conversa com a coluna de Igor Pires no Diário do Nordeste, a secretária do Turismo Irwana Albuquerque afirmou que a KLM não voaria mais ao Estado naquele ano e que o Governo retomaria as conversas neste ano.

“Eles alegam falta de aeronaves, qualquer possível retomada seria para 2024, estamos na briga”, disse a titular do Turismo.

Antes da pandemia, a companhia holandesa chegou a ter 4 voos semanais entre Fortaleza e Amsterdã.