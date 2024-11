Agro do Ceará presente no jantar de Lula a Xi Jiping

No jantar com que o presidente Lula recepcionou ontem o seu colega presidente da China, Xi Jiping, no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, a agropecuária do Ceará esteve presente, representada pelo empresário Luiz Roberto Barcelos, sócio e diretor de Assuntos Institucionais da Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora mundial de melão.

Barcelos foi quem, pessoalmente, junto aos ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores, abriu o mercado chinês para as exportações do melão brasileiro, que é 100% produzido na região Nordeste.

No jantar de ontem, os agricultores brasileiros, liderados pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, celebraram a abertura do mercado da China para as uvas produzidas no Brasil.

Antes do jantar, o presidente Lula puxou Luiz Roberto Barcelos pelo braço e o apresentou ao presidente chinês Xi Jiping, dizendo algumas palavras de elogio ao diretor da Agrícola Famosa, destacando o papel importante que assumiu nos dias atuais a fruticultura brasileira, que exporta para a Europa, os EUA, o Oriente Médio e, também, para a Ásia.

O governador Elmano de Freitas e outros políticos cearenses também participaram do jantar em homenagem ao presidente chinês.