Expo Favela Innovation começa nesta sexta-feira (22) em Fortaleza; veja programação completa

Reconhecida como a maior feira de empreendedorismo do mundo voltada para o público das periferias, a 2ª edição da Expo Favela Innovation acontece entre esta sexta-feira (22) e este sábado (23), no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Com entrada gratuita, o evento visa conectar empreendedores das comunidades urbanas a grandes lideranças, personalidades e gestores públicos do País.

Neste ano, participam da ocasião personalidades como o ministro da Educação, Camilo Santana, o prefeito de Recife, João Campos, a empresária Luiza Trajano, a apresentadora Natuza Nery, entre outros. Os interessados em participar da mostra devem adquirir os ingressos gratuitamente através do preenchimento de formulário online.

A programação do Expo Favela Innovation começa nesta sexta-feira, a partir das 15h30, no Palco Potência, com a presença de autoridades, representantes da Central Única das Favelas (Cufa) e patrocinadores. Paralelamente, a partir das 13h, ocorrem apresentações artísticas e culturais no Palco Favela e atividades no Espaço Favela Literária.

A programação segue no sábado (23), a partir das 10h, com grandes nomes, como a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; a deputada federal Érika Hilton, os artistas Douglas Silva e Edi Rock, entre outras personalidades.

Na Sala Conexões, em ambos os dias, das 14h às 17h, especialistas estarão disponíveis para oferecer orientações sobre acesso a crédito e gestão de negócios, proporcionando suporte prático para empreendedores.

Nosso objetivo é conectar a favela ao asfalto, mostrar todo o talento presente na periferia, acelerar empreendimentos e gerar negócios a partir das oportunidades criadas no evento.” Wilton dos Santos Presidente da Cufa Ceará

A Expo Favela Innovation visa conectar empreendedores das favelas com grandes lideranças, personalidades e gestores públicos do Brasil, fortalecendo o diálogo e criando oportunidades de negócios. A feira destaca negócios e startups liderados por moradores de comunidades cearenses, revelando o potencial inovador das periferias. O evento é uma realização da Favela Holding, com produção da InFavela e parceria social da Cufa.

Programação Expo Favela Innovation

Sexta-feira (22)

Palco Potência

15h30 – Mesa de abertura com o cofundador e conselheiro da Cufa, Preto Zezé; a presidenta nacional da Cufa, Kaline Lima; e o presidente da Cufa Ceará, Wilton dos Santos (Piqqueno), além de autoridades e patrocinadores;

16h - Painel “Educação, Tecnologia e Empreendedorismo”, com o Ministro da Educação, Camilo Santana; o governador do Ceará, Elmano de Freitas; e o comunicador Felipe Neto;

17h - Painel “Empreendedorismo e Marketing de Influência”, com a artista e fenômeno das redes sociais Juliette Freire; a secretária de Proteção Social do Ceará, Onélia Santana; a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros; e o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara;

18h - Painel “Cultura, Política Pública e o Mercado da Economia Criativa”, com a secretária de Cultura do Ceará, Luisa Cela; o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho; a secretária de Cultura do Pará, Úrsula Vidal; a secretária municipal de Cultura de São Paulo, Aline Torres; e a diretora do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, Cláudia Leitão;

19h – Painel “Música, Causas e Negócios” com o cantor e ator Xamã; a sócia e diretora criativa da ZPLM Hub Criativo e sócia fundadora do festival Zepelim de Música e Artes, Gabriela Parente; e o músico Tico Santa Cruz.

Palco Favela

13h – Poesia e violino com Evandro Poeta

14h – Batalha de Rima com Parrilha

15h – Poesia de Favela com Nicolas e Pedro Ítalo

16h – Trap com XVictor e Frost

17h – Trap Feminino com Real Teff

18h – Passinho do Reggae com Debocha Reggueira e DJ Lucas do Gera

Espaço Favela Literária

13h – “Contando e Cantando Direitos: É na escola que se canta, se conta e se vive direitos” com Eri Bernardino, do Instituto Pótere - CDAS/OAB; Eliana Estrela, secretária de Educação do Ceará; Maria Jucineide da Costa Fernandes, da SEDUC/CE; e Casimiro Campos, professor doutor em Educação e Presidente da Câmara Cearense do Livro;

14h – “Cantando Direitos” com Ana Célia Santiago, assistente social e poetiza;

14h30 – “Fortalecer a Comunidade para contar, cantar e viver direitos” com Cinthia Fonseca Lopes, da UNILAB/SOCIALIS; Cynthia Studart Albuquerque, da SPS/IFCE;

15h30 - “Transformação digital e fomento ao empreendedorismo na favela” com Solar; Priscila Requejo, Superintende de Varejo do estado do Ceará Banco do Brasil; Hans Siqueira, empresário e influenciador; e Da Leste, afroempreendedor e comunicador;

16h30 – “Negritues” com Ronald Peçanha, Fred Nicácio e Potira;

17h30 – “O Direito que se canta, se conta e se vive”, com Raphael Castelo Branco, Presidente da Escola Superior da Advocacia - OAB/CE; Sâmia Farias, Defensora Geral do Ceará, e Cinthia Fonseca Lopes, da UNILAB/SOCIALIS;

18h30 – “Contando Direitos” com Verônica Furtado, assistente Social, escritora e poetiza;

19h - Lançamento de Livros com autores da Câmara Cearense do Livro (CCL)

Sala Conexões

14h às 17h - Especialistas estarão disponíveis para oferecer orientações sobre acesso a crédito e gestão de negócios.

Sábado (23)

Palco Potência

10 - Painel "Diversidade e identidade em espaços de poder". Tem como convidados Kellen Julio, Érika Hilton, Angel Gadelha, Mulher Barbada e Fred Nicácio, e conta com a mediação de Gabriela Feitosa.

11 - Painel "Buscando consensos para um Projeto de País". Conta com a presença de Simone Tebet, Ava Santiago, Gabriela Aguiar, Érika Hilton e Márcio Macêdo. Mediado por Walfrido Warde.

14h - Painel "Cultura urbana e mercado", com participação de Luisa Nobel, Guilherme Fortal, Leandro Macambira, Santzim, além de Tasha e Trace. Mediação de Zé Pretim.

15h - Painel "Empreendedorismo e responsabilidade social nos setores público e privado", com os convidados Lia de Freitas; Jade Romero; o diretor Regional do SENAI e Superintendente do SESI Ceará, Paulo André; o presidente da Enel Distribuição Ceará, Jose Nunes Almeida; o superintende de varejo do estado do Ceará pelo Banco do Brasil, Priscila Requejo; e o diretor de Assuntos Institucionais da Solar, Arthur Ferraz. Mediado pela diretora do Instituto Povo do Mar (IPOM), Fabrini Andrade.

16h - Painel "Favela, esporte e oportunidade", com participação de Marcelo Paz, Rogério Pinheiro, Piqueno e Felipe Ribeiro. Mediação de Mário Kempes.

17h - Painel com o tema "Favela na Tela: o papel do audiovisual na construção da identidade". Edi Rock (Racionais Mcs), Douglas Silva, Léo Suricate e Edmilson Filho são convidados para a ocasião, que é mediada por Katiuscia Ribeiro.

18h - Premiação dos projetos empreendedores, com as participações de Preto Zezé e de Piqueno.

Palco Favela

10h - Dj Renan

11h - Passinho do Reggae; Lucas do Gera

14h - Trap Pokindeia

15h - Trap Gutto

16h - Forró de Favela Santizinho

17h - Batalha de Rima Jefferson Wakanda

18h30 - Swingueira André Bradoque

Espaço Favela Literária

10h - "A importância da educação antirracista", com Coletivo Negrada, Educa (Dhara, Vinicius, Magi) e Katiuscia Ribeiro, mediado por Michael Rizzi.

11h - "Produção literária negra" com Jessé Andarilho, Seu Francisco e Eduardo Africano. Mediação de Luizete Vicente.

13h - Apresentação Cultural de Encanto Musical.

13h30 - Experiências de Projetos Sociais em Favelas: Inovação Tecnológica nas Favelas, Instituto Amores Beco do Céu, AMCTN, Instituto Maria da Hora e Instituto Robótica Sustentável, com participação de Neto Muniz, Wander Alencar, Rutênio Leninha, Nathalie Liberato e André Cardoso. Mediação de Caio Cavalcante.

14h30 - Empreendedorismo digital: conteúdo, influência e negócio. Com Tiago Trindade, Cristian Africanize e Mateus Batista, e mediação de Dudu Suricate.

15h30 - Bate Papo com influencers K10, Nathanzim, Izac Gigante, Diego Tripinha. Mediado por Flay.

17h Humor e Comédia de Favela, com Pokindeia, Gordin, Seu Sérgio, Vitor Arlen, Sósia do Wind e Paivinha.

Sala Conexão