9ª edição do Prêmio RioMar Mulher será realizada nesta quarta-feira (12)

Iniciativa que celebra o protagonismo feminino e homenageia mulheres que são referência em suas áreas de atuação, o Prêmio RioMar Mulher chega à 9ª edição. Programado para esta quarta-feira (12), no Teatro RioMar, o evento tem como tema “Histórias de determinação que transformam o mundo”.

Neste ano, uma das homenageadas é Aline Oliveira, jornalista do Sistema Verdes Mares, na categoria “Comunicação”.

“Receber o prêmio RioMar Mulher me proporciona uma alegria imensa. Entendo que esse reconhecimento não é só pra mim, mas que eu represento uma série de mulheres que construíram e constroem todo dia a história do jornalismo cearense. Acredito que o prêmio é um combustível potente para mulheres que lutam para ocupar cada vez mais espaço no mercado de trabalho nas mais diversas áreas. O sentimento é de gratidão”, pontua a comunicadora.

As demais homenageadas e respectivas áreas de atuação são: Márcia Alcântara (Saúde), Socorro Acioli (Arte & Cultura), Bia Fiuza (Trabalho Social), Manu Oliveira (Educação), Nícia Paes Bormann (Arquitetura & Design), Luisa Cela (Gestão Pública), Mana Holanda (Economia & Negócios), Raquel Andrade (Justiça & Cidadania) e Jaqueline Queiroz de Araújo (Moda).

A solenidade do RioMar Mulher 2025, exclusiva para convidados, contará com a presença do presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça.

Neste ano, a agência EBM Quintto ficou responsável pela campanha da premiação. Em nota, a organização do evento reforça que a identidade visual da campanha “preserva a essência feminina, elegante e forte do prêmio. As cores foram cuidadosamente escolhidas para transmitir sofisticação e delicadeza, com tonalidades suaves e femininas que refletem a força e a resiliência das homenageadas.”

O evento deste ano também conta com decoração assinada por Jorge Barroso, que criou um ambiente intimista e sofisticado para a premiação. Além disso, a exposição fotográfica e os vídeos da campanha serão exibidos nas plataformas digitais do Shopping RioMar.

“Mais do que uma homenagem, o prêmio representa o compromisso do Grupo JCPM com a valorização da mulher, a promoção da diversidade e de valores importantes para construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Ao destacar histórias de determinação e superação, o evento reforça a importância do protagonismo feminino e incentiva iniciativas que impulsionam mudanças sociais, inspirando novas gerações a seguirem caminhos de inovação, liderança e protagonismo”, relata a organização do evento.