As investigações do caso do menino Davi Lima da Silva foram encerradas após encontrarem ossada da vítima a cerca de 3 km de onde ele desapareceu. Conforme o g1, ele foi visto pela última vez no dia 28 de março de 2021, em Itiúba, e ficou três anos e dez meses desaparecido.

Na última terça-feira (18), a Polícia Civil divulgou que Davi morreu de causas naturais após se perder na mata. No entanto, a mãe do garoto, a fotógrafa Lilia Lima, não acredita na versão policial.

Davi estava passando as férias em Itiúba, no norte da Bahia, na casa da avó. Na época, os pais organizaram buscas pelo filho na cidade e fizeram buscas intensas em uma área de mata. Além disso, a Polícia Civil também fez buscas com:

Cães farejadores

Drones

Helicópteros

A hipótese inicial considerou que ele tivesse sido sequestrado, já que encontraram uma sandália em área de mata que a polícia suspeitou que tivesse sido colocada na cena.

Restos mortais descobertos

Em novembro de 2024, vaqueiros encontraram os restos mortais de Davi em área de difícil acesso, o que, para a mãe, não faz sentido nas investigações. Já em janeiro deste ano, a polícia confirmou que o material era de Davi.

O inquérito policial aponta não haver indícios de crime no caso, nem evidências de sequestro, violência ou ação dolosa. Por isso, os agentes acreditam que o menino se perdeu por acidente.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia Territorial de Itiúba, com participação da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Senhor do Bonfim, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) e do Departamento de Polícia do Interior (Depin).

