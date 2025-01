Motorista de aplicativo é agredido por passageira após se recusar a entrar em condomínio na zona nobre de Salvador

Um motorista de transporte por aplicativo foi vítima de agressão por uma passageira após se recusar a entrar em um condomínio, em Salvador. O caso aconteceu no dia 26 de dezembro, mas veio à tona nesta terça-feira (7) após o motorista Luan Felipe de Araújo, de 33 anos, conceder entrevista ao g1.

A corrida foi feita por meio da plataforma Uber e teve início no bairro Canela, com destino à Rua Waldemar Falcão, no Horto Florestal, bairro nobre da capital baiana. Segundo o motorista, ao chegar no local de destino, a passageira exigiu que ele entrasse no condomínio para deixá-la.

"Ela me pediu pra entrar no condomínio de uma forma agressiva. Ela foi super mal educada como se eu tivesse obrigação", disse Luan Felipe. A passageira não foi localizada pela reportagem.

MOTORISTA GRAVOU MOMENTO DA AGRESSÃO

Ao perceber que a mulher estava exaltada, Luan decidiu gravar a situação. "Eu nunca ouvi ninguém dizer uma coisa dessa pra mim. Nenhum uber, nenhum táxi, ninguém", diz a passageira.

Em seguida, o motorista afirma que não tem necessidade de entrar no condomínio. A mulher afirma que não vai sair do carro porque está "cheia de joia" e tem "medo de descer".

"Não, eu não desço porque eu tenho medo de descer, eu estou cheia de joia. (...) Por favor, entre! O senhor vai entrar sim porque eu não vou ficar na rua", dispara.

A gravação ainda registra a passageira proferindo insultos até que ela avança para a frente do carro, tenta tomar o controle do volante e começa a bater no motorista. Após a agressão, Luan sai do veículo e, em seguida, a passageira também deixa o carro. Alguns segundos depois, o motorista retorna e deixa o local.

Luan entrou em contato com um advogado e prestou queixa contra a mulher. Ele também acionou o suporte da Uber. A plataforma pediu desculpas pelo caso, apagou a avaliação negativa feita pela passageira e disse para Luan que ela seria bloqueada. A ocorrência está sendo investigada pela 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas), que trata o caso como injúria.