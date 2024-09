Avião faz pouso de emergência em Salvador, e atriz da Globo acusa funcionário de transfobia

Após apresentar um problema técnico, um avião da empresa Azul Linhas Aéreas precisou redirecionar a rota para o Aeroporto Internacional de Salvador Luís Eduardo Magalhães. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (30), com aeronave que tinha Rio de Janeiro como destino. No voo, estava a atriz global Isis Broken, da novela “No Rancho Fundo”, que denunciou um episódio de transfobia de um integrante da tripulação. As informações são do Hugo Gloss.

A Vinci Airports, responsável pela administração do terminal, afirmou que o pouso foi inicialmente classificado como "de emergência", mas adotou posteriormente o termo “pouso de prioridade”. O avião saiu às 2h35 de Recife, em Pernambuco, e deveria pousar em terras cariocas às 5h25.

Porém, durante o voo — que não teria escalas ou conexões — os tripulantes alertaram aos passageiros que guardassem objetos que pudessem ferir em caso de turbulências e que abraçassem o corpo. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, os passageiros aparecem assustados e tensos.

O avião pousou em Salvador aproximadamente às 5h. Para gastar combustível e garantir uma aterrissagem segura, a aeronave chegou a dar voltas no céu e passar por turbulências. Ninguém ficou ferido.

A Vinci Airports declarou que os procedimentos técnicos de segurança foram realizados para o pouso e desembarque de passageiros. Em nota, a Azul Linhas Aéreas confirmou que o pouso não programado ocorreu "por problemas técnicos", mas não deu mais detalhes.

Denúncia de transfobia

Durante o voo, a Isis Broken, que se identifica como travesti, disse que um tripulante a chamou pelo masculino mesmo após ela explicar que gostaria de ser chamada no feminino. "Eu falei que meu nome era Isis, que era senhora, e ele me chamou de senhor. Um completo desrespeito. Eu pedi o crachá dele para saber o nome dele, porque eu estou acompanhada por uma advogada, e ele não queria me dar o nome", disse.

Isis falou com o funcionário para saber o que estava acontecendo. Segundo ela, não houve um repasse correto de informações. “A gente foi tratado com completo desrespeito. Eles disseram que tinham passado informações pra gente, e aí eu perguntei pra todo mundo e ninguém recebeu".

“Eles não dizem exatamente nada do que aconteceu. A gente vai sabendo por coisas que a gente foi vendo no meio do voo. Uma das meninas viu uma das asas com umas luzes vermelhas picando. Dizem que é uma pane, uma falha. Mas a gente não sabe”. Isis Broken Atriz

A Azul não se posicionou sobre o caso de Isis Broken.

Na aeronave, também estavam os integrantes da banda Grupo Menos é Mais. No Instagram, o produtor musical Miguel Schonmann detalhou o ocorrido: “A aeromoça acorda todos no meio do voo dizendo: ‘O avião precisará fazer um pouso de emergência. Retire seus objetos pontiagudos, óculos e, ao comando da tripulação, abrace seu próprio corpo'. Graças a Deus, todos estão bem".