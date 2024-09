PF deve entrar na investigação do Caso Deolane e Gusttavo Lima

A Polícia Federal deve contribuir com as investigações da Operação Integration, relacionada aos casos da influenciadora Deolane Bezerra e do cantor Gusttavo Lima. Conforme a colunista Daniela Lima, do g1, a corporação realiza um levantamento de dados para dar entrada em um pedido de federalização.

Com a solicitação, a PF poderá assumir parte das investigações sobre casas de apostas ilegais, influenciadores e artistas.

O diretor-geral da PF, Andrei Passos, detalhou que existem diversos indícios de que houve uso de sistemas interestaduais para desviar e lavar dinheiro. Por isso, haveria um motivo para a Polícia Federal entrar no caso.

"Nossa equipe terá reunião com o Bacen (Banco Central), mas há indicativos de conexão com o exterior, e notória interestadualidade. Assim, a possibilidade de investigarmos é real. Já estamos fazendo pesquisas e levantamentos preliminares". Andrei Passos Diretor-geral da PF

As investigações, encabeçadas pela Polícia Civil de Pernambuco, descobriu um esquema que envolve jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Valor gasto com apostas

Em meio aos debates sobre as bets no Brasil, o Banco Central anunciou que os brasileiros gastam cerca de R$ 20 bilhões por mês com as bets. Os dados foram apurados após levantamento sobre a quantidade de dinheiro destinado às apostas on-line por meio de transferências via Pix.

Foram consideradas as apostas baseadas em eventos reais — como partida de futebol — e cassinos, como jogos de azar. Os dados foram produzidos Departamento de Estatísticas do Banco Central, após solicitação do senador Omar Aziz (PSD-AM).

O volume variou entre R$ 18 bilhões e R$ 21 bilhões em 2024, conforme O Globo Em agosto, o valor foi de R$ 20,8 bilhões. Desse total, 14,4% do dinheiro (R$ 3 bilhões) partiu de beneficiários do Bolsa Família.