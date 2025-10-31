Diário do Nordeste
Imagem do cantor Gusttavo Lima, que teve um funcionário que sofreu um acidente de trânsito

É Hit

Funcionário de Gusttavo Lima morre em acidente com caminhonete em Goiás

Vítima estava em uma bicicleta no momento do acidente, na noite de quarta-feira (30)

Redação 31 de Julho de 2025
Gusttavo Lima canta acompanhado de orquestra em novo projeto

É Hit

Gusttavo Lima retorna a Fortaleza com show inédito do 'Embaixador Classic'; saiba quando e onde

Banda do sertanejo divide palco com orquestra

Redação 09 de Julho de 2025
Gusttavo Lima é alvo de partidos desde que anunciou desejo de concorrer ao cargo de presidente em 2026

É Hit

Gusttavo Lima recebe convites do União Brasil e do PL após manifestar interesse no cargo de presidente da República

Sertanejo é desejado pela legenda do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e pela sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro

Redação 14 de Janeiro de 2025

É Hit

Gusttavo Lima promete 'Bolsa Cachaça' no valor de R$ 100 se for eleito presidente em 2026

Artista sertanejo brincou que a proposta constará em seu futuro plano de governo

Redação 04 de Janeiro de 2025
É Hit

Wesley Safadão apoia possível candidatura de Gusttavo Lima: 'Falando com o meu presidente'

Declaração do sertanejo está repercutindo. Deolane Bezerra brincou dizendo que será vice do 'Embaixador'

Redação 03 de Janeiro de 2025
É Hit

Gusttavo Lima diz que será candidato a presidente em 2026: 'Chega dessa história de esquerda e direita'

Cantor revelou que já começou a buscar diálogos com partidos que compartilhem de seus objetivos

Estadão Conteúdo 03 de Janeiro de 2025
É Hit

Gusttavo Lima recebe alta após três dias internado em SP

Boletim médico diz que o cantor concluiu o tratamento

Redação 24 de Dezembro de 2024
É Hit

Gusttavo Lima é internado com 'desconforto gastrointestinal' e cancela show em SP

Matheus & Kauan também cancelaram show no evento, alegando descumprimento de horário por parte da organização

Redação 22 de Dezembro de 2024
a imagem mostra o segurança de Gusttavo Lima, citado por delator do PCC e procurado pela PF em SP, e o cantor em frente a uma orla marítima

País

Segurança de Gusttavo Lima, citado por delator do PCC, é procurado pela Polícia Federal

Rogerinho está foragido e é citado na delação de Vinícius Gritzbach, que ficou conhecido como delator do PCC

Redação 17 de Dezembro de 2024
Gusttavo Lima cantando

Pernambuco

MPPE denuncia ‘abusos’ de juíza que analisa acusações de lavagem de dinheiro contra Gusttavo Lima

Cantor é um dos investigados da Operação Integration, que apura irregularidades de envolvidos em bets

Redação 07 de Dezembro de 2024
