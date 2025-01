Wesley Safadão apoia possível candidatura de Gusttavo Lima: 'Falando com o meu presidente'

Wesley Safadão se manifestou após Gusttavo Lima declarar que tem interesse em se candidatar à Presidência da República em 2026. Por meio dos stories do Instagram, o cantor publicou, nesta quinta-feira (2), um print de uma videochamada com o colega de profissão.

Legenda: Músicos compartilham amizade musical e já fizeram shows juntos Foto: Reprodução/Redes Sociais

E escreveu uma legenda de apoio à decisão do cantor: "Falando com o meu presidente", junto de um emoji de bandeira do Brasil. No clique, Gusttavo aparece sorrindo e batendo continência para a câmera.

Veja também É Hit Mesmo após denúncia ao MP, Claudia Leitte volta a trocar nome de Iemanjá na letra de Caranguejo É Hit Cantor cearense, vítima de AVC, usa karaokê para reabilitação

Deolane será vice?

Aproveitando a discussão, a influenciadora Deolane Bezerra também prestou solidariedade ao "Embaixador" em um comentário na mesma rede social. "Eu vou ser vice! Brincadeira", afirmou.

Legenda: Deolane e Gusttavo foram indiciados em operação policial Foto: Reprodução/Redes Sociais

Tanto Deolane quanto Gusttavo foram alvos da Operação Integration, que apura lavagem de dinheiro mediante empresas de apostas on-line. A modelo chegou a ficar presa em Pernambuco por 14 dias, mas foi liberada após uma sentença judicial.

Já o dono de hits como "Desejo Mortal" recebeu uma ordem preventiva de prisão, mas que não foi cumprida. Ele também foi acusado de participar de uma negociação ilegal de dois jatinhos e um helicóptero para empresários que atuam no ramo de jogos ilegais.