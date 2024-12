Mesmo após denúncia ao MP, Claudia Leitte volta a trocar nome de Iemanjá na letra de Caranguejo

A cantora Claudia Leitte voltou a tirar o nome de Iemanjá ao cantar a música “Caranguejo”, durante um show no pré-réveillon do Recife, em Pernambuco, no último sábado (28). Na ocasião, ela cantou "Eu canto meu Rei Yeshua” – nome de Jesus para algumas religiões cristãs – ao invés de "Saudando a rainha Iemanjá".

A artista já é alvo de um inquérito instaurado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) por suposto crime de racismo religioso. A investigação foi aberta após a yalorixá Jaciara Ribeiro e o Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro) denunciarem que Leitte trocou o verso em uma apresentação em Salvador, em 14 de dezembro.

O caso está sendo analisado pela Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa. Para a promotora Lívia Sant’Anna Vaz, o procedimento busca averiguar a responsabilidade civil da cantora por uma suposta violação de bem cultural e de direitos de comunidades religiosas de matriz africana, bem como a possibilidade de responsabilização criminal.

Para os que denunciaram a alteração da letra, o ato “descontextualiza a música e demonstra desprezo e hostilidade por religiões afro-brasileiras, configurando discriminação”, além de "ser um ataque à festa e à figura da Orixá, patrimônios culturais protegidos por lei”.

ARTISTA SE PRONUNCIA

Nesta segunda-feira (30), Claudia Leitte falou pela primeira vez sobre o inquérito instaurado MP-BA, durante uma coletiva de imprensa realizada antes de seu show no Festival Virada Salvador, na Arena "O Canto da Cidade", orla da Boca do Rio.

“Esse é um assunto muito sério. Daqui do meu lugar de privilégio, o racismo é uma pauta que deve ser discutida com a devida seriedade, e não de forma superficial. E ainda que eu leve muito a sério fazer carnaval, a gente está falando de uma festa, entretenimento, diversão. Isso tem muitas camadas para ser discutido assim”, defendeu.

Já em entrevista ao apresentador Dinho Junior, Leitte voltou ao assunto, alegando que preza pelo respeito, pela solidariedade e pela integridade. "Não podemos negociar esses valores de jeito nenhum, nem jogá-los ao tribunal da internet. No mais, posso lhe dizer que meu coração está cheio de coisa boa para dar. Eu sou uma cantora de axé, tenho orgulho de ser. Isso fica muito claro quando subo no palco. Isso tem a ver com o que eu faço, com a música. A música une as pessoas”, acrescentou a cantora investigada.