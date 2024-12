Onde os famosos vão passar o réveillon 2025? veja lista

Famosos da TV e da internet escolheram o Nordeste para passar o réveillon 2025. Praias de Alagoa e Pernambuco são os principais roteiros dos famosos que decidiram passar a virada do ano no Brasil.

O ator e empresário Bruno Gagliasso escolheu a cidade de Marceneiro, em Alagoas, para passar a virada do com a família. No Instagram, ele postou momentos com Giovanna Ewbank e os filhos em um resort de luxo do município. "Nossos próximos dias serão maravilhosos", postou a apresentadora em na rede social, mostrando as instalações do resort.

Foto: Reprodução/Instagram

Outro nome conhecido da TV que escolheu o Nordeste para passar o réveillon foi Juliana Paes. Ele decidiu curtir a virada em Fernando de Noronha (PE). A atriz de 45 anos postou registros da viagem com a família na rede social, além de momentos na beira da praia.

Legenda: Juliana Paes e família Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Jade Picon em Maracaípe (PE) Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Isis Valverde também escolheu praia de Pernambuco para passar virada do ano Foto: Reprodução/Instagram

Recém-casados, a atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz também estão curtindo os últimos dias do ano em Fernando de Noronha, em Pernambuco.

A influenciadora e atriz Jade Picon curtiu balada em Maracaípe, no Pernambuco. Ela ainda ganhou companhia de MC Daniel e a namorada do funkeiro, Lorena Maria, que está grávida do primeiro filho.