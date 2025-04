Morre atriz Lúcia Alves aos 76 anos, no Rio de Janeiro

A atriz Lucia Alves morreu, aos 76 anos, nesta quinta-feira (24). A artista, que participou de novelas como "O Cravo e a Rosa" e "Ti Ti Ti", estava internada em estado grave na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Conforme informações apuradas pela colunista Anna Luiza Santiago, do Globo, ela estava há dez dias no Centro de Terapia Intensiva (CTI), intubada e sedada.

Lucia realizava tratamento contra um câncer no pâncreas desde 2022. Ela voltaria a passar por novos ciclos de quimioterapia no dia 15 de abril, mas os procedimentos foram interrompidos devido à internação.

Ela foi levada ao hospital depois de apresentar falta de ar severa e passar mal em sua residência. A atriz deu entrada no Espaço no Centro de Emergência Regional (CER) do Leblon, mas foi posteriormente transferida para o hospital particular.

Ainda segundo o Globo, ela chegou a registrar uma infecção urinária e pneumonia em meio ao tratamento contra o câncer.

