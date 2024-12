Cantor cearense, vítima de AVC, usa karaokê para reabilitação

Cinco meses após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), o cantor cearense Vinicius dos Santos, de 21 anos, usa um karaokê como instrumento de reabilitação. Como sequela da doença, o jovem ficou, inclusive, sem falar e considerava que cantar se tornaria apenas na sua memória. Porém, com o tratamento recebido no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), ele se viu com a possibilidade de voltar aos palcos.

Para isso, a vocação para a música foi levada em consideração pela equipe médica e a escolha do tratamento para ele foi o karaokê. Assim, durante 10 dias a fonoaudióloga da equipe colocava músicas no aparelho e ele cantava. Naquele momento, uma vez por dia, o seu palco era a ala de reabilitação.

Naquele período, a animação com um show particular para a equipe que o atendia tinha uma motivação: voltar a falar e ter uma recuperação plena.

O artista que antes cantava em vaquejadas no Sertão Central do estado, chegou a não acreditar nessa possibilidade, voltou aos palcos a cerca de dois meses, e agora canta na Banda Forró do Amostradim, de Quixeramobim.

O primeiro sinal da doença

Vinicius se apresentava no município de Pedra Branca quando derrubou o microfone. O fato anunciava algo mais grave. Sentindo dormência e perda da força no braço direito, esses foram os primeiros sinais de alerta. Cinco dias depois ele sofreu um AVC, em 25 de julho deste ano.

“Tive dormência do lado direito do corpo. Aí, quando deu o AVC, eu perdi logo a fala”, lembrou o cantor.