Nasce Serena, primeira filha do cantor Luan Santana e Jade Magalhães

Serena, filha de Luan Santana e Jade Magalhães, nasceu neste sábado (28), em São Paulo. A primeira filha do casal chegou ao mundo às 18h22, segundo a assessoria do cantor.

Nas redes sociais do cantor, foi publicada a nota do nascimento da primogênita. "Nasce Serena Magalhães Santana. A primeira filha de Jade Magalhães e Luan Santana chegou hoje, às 18h22, em São Paulo".

Na última semana, Jade falou sobre sobre os preparativos para a chegada da filha e citou que já estavam lavando as roupinhas e organizando os itens da pequena. Na ocasião, a previsão era de que o nascimento acontecesse em janeiro.

Segundo o colunista Leo Dias, Luan Santana se apresentaria neste sábado (28/12) em um festival em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O cantor precisou cancelar o show para acompanhar o nascimento da pequena, que chegou dias antes do previsto, e ficar ao lado de Jade Magalhães. No entanto, ele mantém a agenda e deve retornar aos palcos domingo (29/12), em Florianópolis.

Luan e Jade reataram o relacionamento em fevereiro deste ano e no final de novembro, oficializaram a união em um casamento intimista na casa do cantor. O anúncio da gravidez aconteceu no fim de julho.