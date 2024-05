Luan Santana explica motivo de vender mansão de R$ 50 milhões em São Paulo: 'não ficava à vontade'

O cantor Luan Santana explicou o motivo de vender a mansão que possuía em São Paulo, no Alphaville, avaliada em R$ 50 milhões. O imóvel foi comprado em 2020 pelo artista, na intenção de morar com a namorada, Jade Magalhães.

“Há um tempo, eu tinha essa cobrança: preciso ter uma casa enorme, o melhor carro. Só que comecei a não me sentir à vontade na casa que comprei. Comprei uma casa enorme no Alphaville, que tinha poltrona cara em cada lugar da sala, e eu ficava numa agonia, tinha que sentar nessas poltronas e aproveitar tudo”, disse ele ao jornalista Léo Dias.

“Não tem nada de errado você querer ter coisas caríssimas e viver no luxo, mas eu não me sinto em casa, não me sinto à vontade, nem conectado com o Luan de antes. Descobri isso há uns tempos. Sou um cara feliz assim. Moro numa casa menor hoje, mais simples. Larguei mão de uma casa de 50 paus. Eu não ficava à vontade, não estava aproveitando e entrei numa pira e falei: quero ter outro estilo de vida. Entendi quem eu sou. E estou melhor assim”, completou ele.

Relacionamento com Jade

Luan ainda falou sobre ter reatado o relacionamento com Jade, e que os dois pretendem casar ainda esse ano. “Foram muitos anos de relacionamento. Quando terminou, ficaram muitos pontos de interrogação. Muita gente foi envolvida para nos ajudar a resolver também, sabe? Voltamos mais tranquilos para saber se seria um recomeço ou uma continuação. É complexo”.

“A gente quer casar agora. Estamos programando ainda para este ano. Não sei ainda se iremos fazer festa para muita gente ou se vai ser algo só para nós. O meio-termo não me agrada. Casaremos no final deste ano ou no início de 2025”.

Luan e Jade anunciaram a volta do namoro em fevereiro desse ano, quando postaram fotos juntos nas redes sociais, após muita suspeita dos fãs.